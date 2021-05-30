COVID-19 отступает: последний пациент выписан из районной больницы Оргеева

Представители районной больницы Оргеева заявляют, что после выписки последнего пациента, инфицированного COVID-19, учреждение возвращается к своей деятельности до пандемии.

КИШИНЕВ, 30 мая - Sputnik. Деятельность районной больницы Оргеева возвращается к нормальному режиму после того, как был выписан последний пациент с COVID-19. Об этом сообщает администрация больницы на официальной странице учреждения в Facebook.

"После выписки последнего пациента с COVID-19 из районной больницы Оргеева все подразделения и палаты учреждения возвращаются к работе в обычном режиме. Таким образом, вновь открылось отделение реабилитации и восстановления здоровья, где пациентов с хронической патологией можно лечить, в том числе лечение после COVID-19. А чтобы обеспечить детям доступ к медицинским услугам, было развернуто 30 детских коек", – говорится в сообщении.

В то же время в медучреждении возобновили плановые операции, в том числе протезирование крупных суставов.

На сегодняшний день в Молдове привиты от коронавируса более 406 тысяч человек, из них почти 73 тысячи уже получили обе дозы вакцины.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а решением от 27 мая уровень угрозы был снижен до "желтого кода".

Молдова и COVID-19: как в стране пережили год пандемии>>>

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками стали вакцинировать также граждан старше 60 лет, людей с сопутствующими заболеваниями, а также работников образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе вакцинируют всех остальных.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova