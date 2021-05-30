COVID-19 отступает: последний пациент выписан из районной больницы Оргеева

КИШИНЕВ, 30 мая - Sputnik. Деятельность районной больницы Оргеева возвращается к нормальному режиму после того, как был выписан последний пациент с COVID-19. Об этом сообщает администрация больницы на официальной странице учреждения в Facebook.
"После выписки последнего пациента с COVID-19 из районной больницы Оргеева все подразделения и палаты учреждения возвращаются к работе в обычном режиме. Таким образом, вновь открылось отделение реабилитации и восстановления здоровья, где пациентов с хронической патологией можно лечить, в том числе лечение после COVID-19. А чтобы обеспечить детям доступ к медицинским услугам, было развернуто 30 детских коек", – говорится в сообщении.
В то же время в медучреждении возобновили плановые операции, в том числе протезирование крупных суставов.
На сегодняшний день в Молдове привиты от коронавируса более 406 тысяч человек, из них почти 73 тысячи уже получили обе дозы вакцины.
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а решением от 27 мая уровень угрозы был снижен до "желтого кода".
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