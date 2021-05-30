Молдова заключила со страной ЕС договор о признании сертификатов о вакцинации

Хорошие новости для молдаван, которые хотят поехать в Венгрию. Со вторника те, кто вакцинирован двумя дозами, могут не предоставлять при въезде отрицательный тест на COVID-19.

КИШИНЕВ, 30 мая - Sputnik. Со 2 июня граждане Молдовы, которые получили обе дозы прививок от коронавируса, могут беспрепятственно въезжать в Венгрию. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Facebook.

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"Завершились дискуссии с правительством Молдовы, поэтому со вторника вакцинированные венгерские и молдавские граждане могут свободно передвигаться между двумя странами", – пишет глава венгерского МИД в соцсети.

Однако те, кто хочет ехать в Венгрию, должны быть привиты только вакцинами, признанными Европейским агентством по лекарственным средствам, такими, как Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson/Johnson.

На сегодняшний день в Молдове привиты от коронавируса более 406 тысяч человек, из них почти 73 тысячи уже получили обе дозы вакцины.

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