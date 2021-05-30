Видео: В Кишиневе подвели итоги марафона вакцинации

КИШИНЕВ, 31 мая – Sputnik. Трехдневный марафон вакцинации в Кишиневе подходит к концу. Организаторы подвели его итоги вечером в воскресенье. По данным властей, более 5 500 человек за этот период сделали прививки в рамках марафона, проведенного мэрией и Министерством здравоохранения во Дворце Республики.
"Благодаря марафону нам удалось вакцинировать значительное количество людей, и это было нашей целью. Я выражаю искреннюю благодарность всему медицинскому персоналу, людям в белых халатах, которые всегда трудятся ради спасения жизней", — обратился к медикам мэр столицы Ион Чебан.
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а решением от 27 мая уровень угрозы был снижен до "желтого кода".
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