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Расторжение брака

Почему жители Молдовы разводятся: причины, побуждающие их пойти на этот шаг

© CC0 / Pixabay
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210531/34934263/pochemu-zhiteli-moldovy-razvodyatsya-prichiny-pobuzhdayuschie-ikh-poyti-na-etot-shag.html

Браки и разводы в Молдове – какова статистика, и почему пары приходят к тому, что больше не хотят жить вместе?

КИШИНЕВ, 31 мая – Sputnik. Глава Службы записи актов гражданского состояния столичного сектора Ботаника Наталья Караман сообщила в эфире радиостудииSputnik Молдова, что статистика по разводам разнообразна, но в последние годы эксперты отмечают, что часто те, кто решает расторгнуть брак, — это люди зрелого возраста, прожившие вместе 10 или более лет.

Причины, которые приводят пары к такому решению, разные, но все они специфичны для молдавских семей, находящихся на грани развода.

"Непонимания в семье, отсутствие детей, измены и несовместимость — вот основные мотивы, которые граждане указывают при расторжении брака. Обычно пары, прожившие вместе много лет, называют серьезные аргументы, и то, что у них есть взрослые дети, им не мешает", — сказала Караман.

Молодожены обмениваются кольцами
© Sputnik / Evgeniy Odinokov
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В то же время известны случаи, когда молдаване разводятся через год-два после заключения брака. Это часто бывает с молодыми людьми. Хотя некоторые эксперты отмечали рост числа разводов во время пандемии, Караман сказала, что существенной разницы в этом плане не было.

"У меня даже зарегистрировано небольшое уменьшение количества разводов. Думаю, это связано с тем, что на время приостановлена ​​деятельность Службы гражданского состояния, и люди не могут подавать заявления о расторжении брака", — подчеркнула собеседница.

Караман добавила, что в январе-апреле 2020 года было зарегистрировано 3829 браков. Это на 484 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

"На фоне введенных властями ограничений в апреле мы зарегистрировали наименьшее количество браков", — уточнила она.
Natalia Caraman și Aurelia Irodoi
© Sputnik / Osmatesco
Наталья Караман и Аурелия Иродой

В то же время медиатор Аурелия Иродой отметила, что спрос на посреднические услуги увеличился во время пандемии. Среди наиболее востребованных были дела, связанные с бракоразводным процессом.

По ее словам, ограничения, введенные в условиях пандемии, затруднили деятельность судов, поэтому все больше пар прибегают к услугам медиаторов.

Обручальное кольцо.
© Sputnik / Сергей Пятаков
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"Медиатор дает возможность решить конфликт выгодным способом за короткий период времени. В период пандемии технологии позволили осуществлять процесс посредничества с помощью телефонных переговоров и видеоплатформ", — сказала Иродой.

Медиатор утверждает, что на данный момент нет статистики, которая показывала бы количество обращений к посредникам в случаях, когда пары хотели развестись в 2020 году, но их число, безусловно, растет, говорит специалист.

"По собственному опыту могу сказать, что консультации по бракоразводным процессам, разделу имущества, образованию и содержанию детей были в большем количестве, чем в предыдущие годы. Есть несколько факторов, которые вызвали конфликты в молдавских семьях и даже способствовали разводу", — подчеркнула собеседница.

Следует отметить, что в 2021 году наблюдается рост количества браков. По сравнению с прошлым годом – на 1120 браков больше.

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