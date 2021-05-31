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Детский отдых. Архивное фото

Примар Кишинева подтвердил, что детские летние лагеря будут открыты

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
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Sputnik Молдова
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Перед Днем защиты детей генеральный примар столицы поздравил с окончанием учебного года школьников и родителей.

КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. Мэр Кишинева Ион Чебан поздравил учащихся и их родителей с окончанием учебного года и наступающим Днем защиты детей.

Градоначальник подтвердил, что детские летние лагеря отдыха в муниципии будут открыты и скоро начнут принимать гостей.

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© Sputnik / Mihai Caraus
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Кроме того, Чебан сообщил о ходе ремонта школ и детских садов в столице. По его словам, в этом году на ремонт общеобразовательных учреждений Кишинева было выделено около 130 миллионов леев. Средства будут израсходованы на капитальный и текущий ремонт, приобретение энергоресурсов, улучшение материально-дидактической базы учреждений.

На капитальный ремонт 88 детских садов из муниципального бюджета выделено около 26 миллионов леев. Открытие трех новых детских садов обойдется в три миллиона леев, а 26 новых групп в 14 дошкольных учреждениях — в сумму около 15 миллионов леев. Еще 10 миллионов леев будут израсходованы на установку 47 новых уличных павильонов и ремонт еще 157 павильонов в 79 детских садах Кишинева.

Предусмотрено и расширение шести школ, что обойдется бюджету в 35 миллионов леев.

Для контроля за выполнением ремонта зданий муниципальных образовательных учреждений будет создана рабочая группа при примэрии.

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Теги:
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