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Пляжи Приднестровья готовы к сезону: как организована их работа

© Sputnik / Ilya Naimushin
Общество
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Sputnik Молдова
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Глава Оперштаба отметил, что все мероприятия, касающиеся купального сезона, будут держаться на особом контроле.

ТИРАСПОЛЬ, 31 мая – Sputnik. Купальный сезон в Приднестровье продлится до 26 сентября. Несмотря на ненастную погоду, пляжи региона находятся в полной готовности и ожидают прибытия отдыхающих.

"Дно Днестра вдоль этих территорий было обследовано водолазами из МВД. В определенных для отдыха местах уже несут службу сотрудники аварийно-спасательных подразделений ведомства. Все посты укомплектованы необходимым оборудованием", – пояснили в МВД Приднестровья.

Еженедельно с пятницы по воскресенье на территории Тираспольского гарнизона в местах массового отдыха граждан службу будут нести конные патрули.

Бендерская крепость. Памятник архитектуры XVI века. Расположена на правом берегу реки Днестр.
© Sputnik / Б. Круцко
Каким будет купальный сезон в Приднестровье из-за карантинных мер
По всей береговой линии Днестра во всех городах и районах Приднестровья обозначены места, запрещенные для купания. Это те, где наиболее часто фиксировались происшествия на воде.

"Несмотря на все наши усилия, несчастные случаи на воде все равно происходят", – подчеркнул глава Оперативного штаба и МВД Приднестровья Руслан Мова.

Он напомнил, что в прошлом году в период купального сезона утонуло 14 человек, 13 из них – в несанкционированных для купания местах. В девяти случаях погибшие были в состоянии опьянения. На пляжах сотрудниками ведомства было спасено 11 человек, пятеро из которых – дети.

Руководитель Оперштаба акцентировал внимание глав администраций на том, что все мероприятия, касающиеся купального сезона, необходимо держать на особом контроле.

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Теги:
купание, Приднестровье

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