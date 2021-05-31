В Приднестровье стартовала сдача российского ЕГЭ

"Тестирование выпускников средних образовательных учреждений Приднестровья – их 438 человек – стартует 31 мая в Тирасполе и продлится до 2 июля", – отметили на заседании Оперштаба региона.
Экзамены для поступления в вузы России будут проходить только в Тирасполе. В аудиториях приднестровского университета единовременно смогут находиться от 12 до 25 человек в зависимости от площади помещения.
Сдача ЕГЭ будет проходить с учетом соблюдения карантинных мер. Рекомендации утверждены решением Оперативного штаба от 18 февраля.