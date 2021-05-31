В Приднестровье стартовала сдача российского ЕГЭ

На заседании Оперативного штаба Приднестровья обсудили сдачу ЕГЭ для поступления в российские вузы, которая будет проводиться на базе главного университета региона.

ТИРАСПОЛЬ, 31 мая – Sputnik. В Приднестровье начинается период сдачи единого госэкзамена РФ (ЕГЭ). Тестирование проходит на базе Приднестровского госуниверситета имени Т. Г. Шевченко.

"Тестирование выпускников средних образовательных учреждений Приднестровья – их 438 человек – стартует 31 мая в Тирасполе и продлится до 2 июля", – отметили на заседании Оперштаба региона.

Экзамены для поступления в вузы России будут проходить только в Тирасполе. В аудиториях приднестровского университета единовременно смогут находиться от 12 до 25 человек в зависимости от площади помещения.

Сдача ЕГЭ будет проходить с учетом соблюдения карантинных мер. Рекомендации утверждены решением Оперативного штаба от 18 февраля.

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