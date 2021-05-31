Молдова и Венгрия договорились о взаимном признании сертификатов вакцинации

Двустороннее соглашение гарантирует гражданам обоих государств, имеющим официальные сертификаты вакцинации, беспрепятственный взъезд или транзит через территорию стран-подписантов.

КИШИНЕВ, 31 мая – Sputnik. Венгрия стала первой страной, с которой Республика Молдова заключила договор о взаимном признании национальных сертификатов вакцинации.

Как сообщает молдавское Министерство иностранных дел и европейской интеграции, главная цель соглашения – предоставить возможность вакцинированным гражданам Молдовы и Венгрии беспрепятственно перемещаться на территорию обеих стран, без необходимости тестирования с самоизоляции.

"Соглашение, подписанное правительствами Венгрии и Республики Молдова, гарантирует гражданам обоих государств, имеющим официальные сертификаты вакцинации, беспрепятственный взъезд или транзит через территорию стран-подписантов. Более того, согласно договору несовершеннолетние дети вакцинированных граждан будут пользоваться теми же правами на въезд и транзит", – говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

В МИДЕИ подчеркивают, что данное соглашение полностью соответствует принципам стратегического партнерства, лежащего в основе молдавско-венгерских отношений.

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