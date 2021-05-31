В COVID-безопасном режиме: что необходимо знать для отдыха у воды

В Приднестровье разработаны рекомендации по соблюдению карантинных мер на пляжах вдоль Днестра и у бассейнов на открытом воздухе.

ТИРАСПОЛЬ, 31 мая – Sputnik. Пляжи и бассейны на открытом воздухе будут работать в COVID-безопасном режиме. Об этом сообщили в Оперштабе Приднестровья.

"С целью недопущения распространения COVID-19 и иных заболеваний доступ на территорию организованных зон отдыха у Днестра и Днестровского лимана будет обеспечен при условии наличия достаточного количества мест с учетом соблюдения гражданами социальной дистанции от одного до полутора метров", - отметили в штабе.

На пляжах

Отдыхать можно будет небольшими группами из числа близких родственников. От посещения общественных душевых и раздевалок рекомендовано воздержаться. Питьевые фонтанчики функционировать не будут. Из водных аттракционов отдыхающие смогут воспользоваться только катамаранами, которые обслуживающий персонал должен обрабатывать дезинфицирующими средствами после каждого применения.

Приготовление блюд на мангалах на пляжах и прилегающих к ним территориях не допускается. Организация работы предприятий общественного питания будет разрешена только в летних кафе и на террасах.

Администрация зоны отдыха перед началом купального сезона обеспечит подсыпку чистого песка, не реже раза в неделю будет проводить рыхление его поверхности. Каждые два часа также будет организована дезинфекционная обработка скамеек и других мест общего пользования.

На открытых бассейнах

Посетителям и персоналу открытых бассейнов также придется придерживаться ряда санэпидемических требований.

"Прежде чем попасть внутрь, посетителям предстоит пройти "входной фильтр". Каждому измерят температуру и обработают руки антисептиком. Обязательными эти процедуры будут и для сотрудников учреждения. Отдыхающие и работники с признаками простуды в открытый бассейн допускаться не будут", - пояснили в штабе.

Загорать по-прежнему придется, соблюдая социальную дистанцию. Шезлонги будут располагаться на расстоянии одного-полутора метров друг от друга. При посещении бассейна семьей допускается сдвинуть шезлонги, но не более двух.

Приготовление шашлыка или овощей на мангале на территории бассейна исключено. Перекусить можно будет в летних кафе или на террасах. Спускаться с водных горок запрещено.

Еще одно требование – влажная уборка с применением специальных дезинфицирующих средств. В плавательных комплексах она обязательна каждые два часа. При этом продезинфицированы будут все поверхности.

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