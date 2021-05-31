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Отдых

В COVID-безопасном режиме: что необходимо знать для отдыха у воды

© Pixabay / stevepb
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210531/34939009/v-covid-bezopasnom-rezhime-chto-neobkhodimo-znat-dlya-otdykha-u-vody.html

В Приднестровье разработаны рекомендации по соблюдению карантинных мер на пляжах вдоль Днестра и у бассейнов на открытом воздухе.

ТИРАСПОЛЬ, 31 мая – Sputnik. Пляжи и бассейны на открытом воздухе будут работать в COVID-безопасном режиме. Об этом сообщили в Оперштабе Приднестровья.

"С целью недопущения распространения COVID-19 и иных заболеваний доступ на территорию организованных зон отдыха у Днестра и Днестровского лимана будет обеспечен при условии наличия достаточного количества мест с учетом соблюдения гражданами социальной дистанции от одного до полутора метров", - отметили в штабе.

На пляжах

Отдыхать можно будет небольшими группами из числа близких родственников. От посещения общественных душевых и раздевалок рекомендовано воздержаться. Питьевые фонтанчики функционировать не будут. Из водных аттракционов отдыхающие смогут воспользоваться только катамаранами, которые обслуживающий персонал должен обрабатывать дезинфицирующими средствами после каждого применения.

Пляж
© AP Photo / Wayne Parry
Купальный сезон в пандемию: как будут работать пляжи на берегу Днестра

Приготовление блюд на мангалах на пляжах и прилегающих к ним территориях не допускается. Организация работы предприятий общественного питания будет разрешена только в летних кафе и на террасах.

Администрация зоны отдыха перед началом купального сезона обеспечит подсыпку чистого песка, не реже раза в неделю будет проводить рыхление его поверхности. Каждые два часа также будет организована дезинфекционная обработка скамеек и других мест общего пользования.

На открытых бассейнах

Посетителям и персоналу открытых бассейнов также придется придерживаться ряда санэпидемических требований.

Чемоданы
© Pixabay / tookapic
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"Прежде чем попасть внутрь, посетителям предстоит пройти "входной фильтр". Каждому измерят температуру и обработают руки антисептиком. Обязательными эти процедуры будут и для сотрудников учреждения. Отдыхающие и работники с признаками простуды в открытый бассейн допускаться не будут", - пояснили в штабе.

Загорать по-прежнему придется, соблюдая социальную дистанцию. Шезлонги будут располагаться на расстоянии одного-полутора метров друг от друга. При посещении бассейна семьей допускается сдвинуть шезлонги, но не более двух.

Приготовление шашлыка или овощей на мангале на территории бассейна исключено. Перекусить можно будет в летних кафе или на террасах. Спускаться с водных горок запрещено.

Еще одно требование – влажная уборка с применением специальных дезинфицирующих средств. В плавательных комплексах она обязательна каждые два часа. При этом продезинфицированы будут все поверхности.

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Теги:
бассейн, пляжи, Приднестровье

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