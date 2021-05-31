Прощай, школа: как организовали последний звонок в Молдове

Необычный последний звонок в условиях COVID: ленточки, цветы и поздравления с окончанием учебного года и школы.

КИШИНЕВ, 31 мая – Sputnik. В учебных заведениях Молдовы прозвенел последний звонок. Праздник в этом году решили все-таки провести, несмотря на пандемию коронавируса, правда, с учетом некоторых нюансов. Согласно постановлению Минобразования, последний звонок организовывали в общеобразовательных учреждениях страны исходя из решений чрезвычайных территориальных комиссий общественного здоровья в зависимости от кода эпидемиологической опасности в каждом населенном пункте и с учетом показателя заболеваемости COVID-19.

В некоторых образовательных учреждениях последний звонок прошел в онлайн-формате, а в других торжественные мероприятия организовали очно, правда, с присутствием ограниченного числа людей. В каких-то школах руководство приняло решение провести линейки на открытом воздухе, а в других – в помещении. Впрочем, несмотря на это, трогательная атмосфера праздника сохранилась.

Поздравления со стороны президента

Президент Молдовы Майя Санду поздравила школьников, их родителей и преподавателей с окончанием учебного года.

"Желаю всем каникул, полных прекрасных открытий, заслуженного отдыха и радости рядом с друзьями. Успехов тем учащимся, которые готовятся к экзаменам. Уважаемые ученики, учителя, родители, поздравляю с окончанием тяжелого года", – написала Санду на своей официальной странице в Facebook.

По ее словам, пандемия принесла множество испытаний, потребовала творческих решений, но не истощила ресурсы, в том числе эмоциональные.

"Но мы сопротивлялись. Мы извлекли уроки из невзгод, адаптировались к меняющимся условиям и довели свою работу до конца. Гордитесь своей работой. Спасибо каждому за усилия и терпение, с которыми мы прошли через этот год. Давайте возьмем из завершившегося учебного года все, что помогло нам стать лучше: терпение, понимание, смелость познавать новое, решимость работать вместе, ответственность за благополучие свое и окружающих", – отметила Санду.

Пожелания выпускникам от спикера парламента

Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная посетила торжественную линейку в столичном лицее имени Н. В. Гоголя.

"Для учеников и учителей этот день волнующий вдвойне – никто не думал еще два года назад, что возможность провести обычную школьную линейку не виртуально, а в реальной жизни, уже станет достижением. Прошедший год был трудным для всех нас и особенно трудным он стал для системы образования. Сегодня искренние слова признательности мы говорим учителям, которые в ограниченных условиях дистанционного обучения смогли не потерять связи с учениками, открыть перед ними огромный и таинственный мир знаний и привить им общечеловеческие ценности", – отметила Гречаная.

Она обратила внимание на то, что огромной благодарности заслуживают родители, бабушки и дедушки, которым в условиях пандемии пришлось взять на себя груз ответственности за организацию частичного обучения детей в домашних условиях. По ее словам, за последний год они стали самыми главными помощниками учителей в процессе обучения. И, конечно же, без усилий, без старания самих учеников ничего бы не получилось.

"А в жизни выпускников этот год был на самом деле первым взрослым испытанием в их жизни. Испытанием на стойкость, настойчивость, способность добиваться поставленных целей. И первой прививкой от лени, досады и уныния. Но сегодня, все еще соблюдая правила безопасности, мы радуемся возможности быть вместе, быть рядом, даже на расстоянии чувствуя локоть друг друга", – добавила Гречаная.

Председатель парламента пожелала выпускникам найти свою дорогу в жизни, обрести призвание, научиться добиваться поставленных целей и любить свою родину. "Будущее государства определяется желанием молодежи учиться, работать и воспитывать детей на родной земле. И я надеюсь, что ваше поколение сможет сделать Молдову процветающей", – заключила Гречаная.

Поздравления примара Кишинева

Столичный градоначальник Ион Чебан также поздравил школьников с окончанием учебного года.

"Поздравляю всех учеников с окончанием учебного года, я знаю, как долго они ждали этих каникул. Желаю им весело провести лето. В этом году ребята смогут отдохнуть в лагерях муниципия, которые будут открыты. Тем, кто сдает экзамен на степень бакалавра, я желаю успеха", – написал Чебан в своем Telegram-канале.

Он выразил благодарность всем педагогам. "У нас лучшие учителя! Спасибо за вашу самоотдачу, за вашу любовь к нашим детям. Искренняя признательность каждому из вас, благодарю вас от всего сердца", – заключил примар Кишинева.

У кого – каникулы, у кого – экзамены

Уже совсем скоро выпускникам предстоит сдать экзамены на степень бакалавра. В этом году они пройдут 4-22 июня.

К тестированию допущены 16 777 кандидатов, из них 1097 уже получили наивысший балл по иностранному языку за хорошую успеваемость по этому предмету.

Экзамены БАК-2021: что ждет молдавских школьников>>>

Ранее и. о. министра образования, культуры и исследований Лилия Поголоша заявляла, что кандидаты на получение степени бакалавра будут сдавать тесты в экзаменационных центрах, оборудованных видеокамерами.

"Число кандидатов колеблется от 6 до 260 человек в одном учреждении. Все меры профилактики COVID-19 будут соблюдены. Участники обязательно должны носить защитную маску. Если у нас будет рост случаев COVID, то у министерства есть различные сценарии проведения тестирования", – отметила Поголша.

В 2020 году экзамены на степень бакалавра отменили из-за пандемии. Отметки по окончании обучения в лицее рассчитывались на основе среднего балла за последние три года обучения. В 2021-м несколько депутатов молдавского парламента предложили отказаться от проведения тестирования и в нынешнем году. Однако законодатели не успели рассмотреть эту инициативу, так как президент республики Майя Санду подписала указ о роспуске парламента и назначила дату досрочных выборов на 11 июля.

Полное расписание экзаменов на степень бакалавра>>>

Летние каникулы в молдавских школах начинаются уже 1 июня и продлятся по 31 августа включительно.

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