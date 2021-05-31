В лицее "Михай Витязул" после капремонта открыт футбольный стадион

Аналогичные работы по реконструкции спортивных объектов с прошлого года ведутся еще в пяти учебных заведениях Кишинева.

КИШИНЕВ, 31 мая – Sputnik. В понедельник, 31 мая, в столичном лицее "Михай Витязул" торжественно открыт капитально отремонтированный футбольный стадион.

"Этот спортивный объект отремонтирован силами примэрии Кишинева совместно с Федерацией футбола Молдовы. Стоимость работ составила почти миллион леев. Работники Главного жилищно-коммунального управления удалили изношенное покрытие, обустроили новый искусственный газон и установили современную систему освещения", - сообщил мэр столицы Ион Чебан.

По словам градоначальника, аналогичные работы по реконструкции спортивных объектов с прошлого года ведутся еще в пяти учебных заведениях Кишинева - лицеях "Николай Гоголь", "Гаудеамус", "Наколае Йорга", "Джордж Кэлинеску", "Ливиу Деляну".

"В этих учебных заведениях столицы в сотрудничестве с Федерацией футбола РМ будут открыты специализированные футбольные классы, куда смогут записаться в том числе и ученики лицеев", - заявил Чебан.

Кишиневский мэр также отметил, что на текущий год запланировано строительство футбольных полей в других довузовских учреждениях столицы.

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