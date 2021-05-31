В Молдове стартовала "Европейская зеленая неделя 2021"

Акция дает возможность оценить влияние человеческой деятельности на окружающую среду и повысить осведомленность общества в этой сфере

КИШИНЕВ, 31 мая – Sputnik. С понедельника по пятницу в Молдове пройдет ряд мероприятий, приуроченных к "Европейской зеленой неделе 2021", которая в этом году носит название "Нулевое загрязнение - более здоровые люди, более здоровая планета".

Как сообщает молдавское Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, пятидневная акция призвана наметить пути присоединения Молдовы к усилиям стран Европейского союза к "нулевому загрязнению" и к целям Европейского зеленого пакта.

"Акция "Европейская зеленая неделя" дает возможность оценить влияние человеческой деятельности на окружающую среду, повысить осведомленность общества в этой сфере и определить способы снижения вредного влияния экономической активности на экологию", - сообщает официальный интернет-ресурс ведомства.

В рамках нынешней "Зеленой недели" в Молдове организована массированная информационная кампания, пройдет целый ряд тематических семинаров и круглых столов. Предполагается открытый диалог о текущем состоянии окружающей среды в республике и самых острых экологических проблемах.

Кроме того, в ходе "Зеленой недели" запланированы практические мероприятия по устранению загрязнения воздуха, почвы и воды.

Официальное открытие "Европейской зеленой недели 2021" состоится сегодня в финском Лахти, где соберутся высокопоставленные чиновники ЕС, эксперты в области экологии и окружающей среды, студенты европейских вузов.

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