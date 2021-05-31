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Примэрия Кишинев

Празднование Дня защиты детей в столице может быть перенесено из-за дождя

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210531/34942528/prazdnovanie-dnya-zashity-detej-v-stolice-mozhet-byt-pereneseno-iz-za-dozhdya.html

Мэр Кишинева заявил, что городская администрация подготовила обширную программу мероприятий к этой знаменательной дате.

КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. Из-за возможного дождя и понижения температуры, которые прогнозируют синоптики на 1 июня, праздничные мероприятия к Дню защиты детей в столице могут быть перенесены. Об этом заявил мэр Кишинева Ион Чебан на оперативном заседании в примэрии.

Международный день защиты детей
© Sputnik / Rodion Proca
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"Мы запланировали много мероприятий в разных точках города, как в центре столицы, так и в секторах, парках, скверах, возле фонтанов, троллейбусные экскурсии. Программа праздника будет опубликована", — сообщил градоначальник. 

Вместе с тем Чебан отметил, что прогнозируются неблагоприятные погодные условия, и это необходимо учесть при организации празднования.

"Однако прогнозы погоды не самые оптимистичные, — заметил мэр Кишинева. — В условиях, когда некоторые мероприятия на открытом воздухе будет невозможно провести, предлагаю перенести их на конец недели, на субботу".

Международный день защиты детей в 2021 году не будет выходным, поскольку в Трудовом кодексе он таковым не является.

В предыдущие годы постановлением правительства 1 июня объявляли выходным днем, но в этом году такого решения не принимали.

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Теги:
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