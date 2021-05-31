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Парковка

В Кишиневе появится автоматизированная парковка: где и когда она откроется

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210531/34943442/v-kishineve-poyavitsya-avtomatizirovannaya-parkovka-gde-i-kogda-ona-otkroetsya.html

В молдавской столице построят автоматизированную парковку. Представители строительной компании, которая ответственна за этот проект, отмечают, что ко Дню города Кишинева объект будет открыт.

КИШИНЕВ, 31 мая – Sputnik. Первая автоматизированная многоэтажная парковка появится в центре Кишинева. В понедельник дан старт строительству этого объекта. Стоянка расположится на территории Технического университета Молдовы, на улице 31 Августа 1989 года и займет площадь в 180 квадратных метров. По словам примара Кишинева Иона Чебана, ранее эта территория неорганизованно использовалась для размещения транспортных средств.

"Системы автоматической парковки рассчитаны на минимальную площадь земли. Работы будет выполнять частная компания. Благодаря такому проекту мы предлагаем решить проблему нехватки парковочных мест в центре столицы. Несмотря на то что в этой зоне организовано несколько парковочных мест, они не отвечают текущим потребностям, а реализация данного проекта приведет к разгрузке зоны на улице 31 Августа", – добавил примар.

Пожарная машина
© Sputnik / Mihai Caraus
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Он уточнил, что цель проекта по обустройству многоэтажной автостоянки – оптимизация городской обстановки в этом районе.

Столичный градоначальник подчеркнул, что в этом году власти муниципия планируют обустроить множество других наземных парковок, а также стоянки на прилегающих улицах во всех секторах столицы.

"Первая зона, которую мы изучаем, – это центр Кишинева – периметр улиц Албишоара, Матеевича, Витязула и Измаильской. Мы должны рассмотреть, как применять различные модели на уровне Кишинева в целом. Это проблема, которую необходимо решать практическим путем, но не раньше проведения всех необходимых исследований", – добавил Чебан.

Согласно проекту автоматизированная парковка на территории Технического университета будет четырехэтажной, а высота каждого уровня стоянки составит порядка двух метров. Всего же на этом объекте будет предусмотрено 40 парковочных мест.

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"Проект разработали частные инвесторы. Технический университет предоставляет площадку для этого", – отметил ректор вуза Виорел Бостан.

Он рассказал и о принципе работы автоматизированной парковки. Водитель заезжает на специальную платформу и выходит из машины. Затем платформа сама переносит автомобиль на свободное место.

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"Для нас этот подход и технология очень интересны, в частности, для студентов, которые могут проверить свои силы – посмотреть, как работают подобная система, а затем предложить, как можно улучшить ее, добавить дополнительные возможности для этой автоматизированной парковки", – добавил Бостан.

Как отметил представитель строительной компании Валентин Дарие, планируется, что строительные работы продлятся порядка двух месяцев, но, возможно, и дольше.

"Ко Дню города парковка будет открыта", – отметил Дарие.

По его словам, цена за час использования парковочного места на автоматизированной стоянке пока не определена, но она будет доступна для всех водителей.

Проект полностью разработан частным инвестором, который возьмет на себя строительные работы. Инициатива одобрена всеми уполномоченными структурами.

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