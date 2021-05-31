Мэрия освободила от налога на недвижимость 78 тысяч домовладельцев

КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. Более 78 тысяч собственников жилья будут освобождены в 2021 году от налога на недвижимость, заявил мэр столицы Ион Чебан на оперативном заседании в городской администрации.

Так градоначальник прокомментировал тему отмены скидки за досрочную уплату этого налога, которая вступила в силу в текущем году.

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По словам Чебана, список освобожденных от уплаты налога вырос на 85 процентов. Мэр перечислил категории, которые в него вошли:

пенсионеры;

лица с тяжелой инвалидностью, инвалиды детства, лица со средней степенью инвалидности;

семьи с детьми-инвалидами до 18 лет и члены семей, в которых есть инвалиды, требующие постоянного ухода;

участники действий по защите территориальной целостности и независимости Республики Молдова, семьи погибших и находящиеся на их содержании лица;

участники боевых действий в Афганистане, семьи погибших и находящиеся на их содержании лица;

участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, семьи погибших вследствие заболеваний и находящиеся на их содержании лица;

репрессированные и впоследствии реабилитированные лица.

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Мэр столицы также заявил, что Национальная касса социального страхования "преднамеренно или нет" не обновляла данные о лицах, которые имели право на освобождение от налога на недвижимость.

"Устаревшую информацию они отправляют в Государственную налоговую службу, в итоге многие не получили положенное им личное освобождение от уплаты налога. Нам придется управлять этой процедурой в ручном режиме, хотя это и будет сложно", — сообщил Чебан.

Генпримар сообщил, что пенсионерам, освобождение которых не было учтено при уплате налога на недвижимость, стоит обратиться в примэрию, чтобы им провели перерасчет.

Чебан подчеркнул, что скидку в 15 процентов за досрочную уплату налога отменил не муниципалитет, а кабинет министров.

Градоначальник также отметил, что оценка недвижимого имущества в Кишиневе не производилась с 2004 года, и в итоге сумма, с которой исчисляется налог, меньше в несколько раз реальной стоимости недвижимости.

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