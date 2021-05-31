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Столичная полиция напомнила, как не стать жертвой карманных воров

© CC0 / Pixabay / stevepb
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210531/34945979/stolichnaya-politsiya-napomnila-kak-ne-stati-jertvoi-karmannih-vorov.html

Чаще всего кражи из карманов и сумок совершаются в местах массового скопления людей - на рынках, в магазинах, общественном транспорте, напоминает Управление полиции Кишинева.

КИШИНЕВ, 31 мая – Sputnik. Сотрудники кишиневского полицейского ведомства провели среди горожан информационную акцию, цель которой - повысить бдительность в свете проблемы карманных краж.

"Чаще всего кражи из карманов и сумок совершаются в местах массового скопления людей - на рынках, в магазинах, общественном транспорте. В этой связи важно помнить о простых, но действенных мерах, которые помогут гражданам сохранить в неприкосновенности имущество и ценности", - говорится на официальной странице в социальной сети столичного управления полиции.

Кишиневская полиция поделилась с жителями города рядом рекомендаций, как не стать жертвой карманного вора.

  • Следует избегать многолюдных мест, если у вас с собой внушительная сумма денег.
  • Не стоит пересчитывать деньги на улице, особенно на глазах у незнакомых людей.
  • Совершая покупки, правильнее доставать из кошелька не все деньги, а только необходимую для оплаты сумму.
  • Весьма полезной будет привычка не хранить в одном месте деньги, документы и ключи от квартиры.
  • "Задний карман - чужой". Не следует носить там ничего ценного. Также в людных местах необходимо всегда держать дамскую сумочку перед собой, в пределах видимости. 
  • Ожидая общественный транспорт на остановках, следует всегда отмечать стоящих рядом подозрительного вида людей. Также небезопасно читать во время поездки в автобусе или троллейбусе.
  • Категорически нельзя оставлять без присмотра свою кладь даже на короткое время.

Кишиневское полицейское ведомство напоминает: если вы стали жертвой или свидетелем карманной кражи, немедленно сообщите о происшествии в ближайшее полицейское отделение или позвоните по тревожному номеру 112.

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