"Желтый код" в Молдове: о чем предупреждают синоптики в первый день лета

Государственная гидрометеослужба объявила новое предупреждение в связи со сложными метеорологическими условиями.

КИШИНЕВ, 31 мая – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила "желтый код" метеоопасности в связи с проливными дождями и усилением ветра. Предупреждение действует первого июня на большей части страны.

"В центральных и южных районах ожидаются сильные дожди (15-45 литров на квадратный метр) и северо-восточный ветер, порывы которого достигнут 15-18 метров в секунду", – отметили в Гидрометеослужбе.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Они не являются чем-то экстраординарным для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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