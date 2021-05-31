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Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировали в Молдове за сутки

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (199)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210531/34947025/minzdrav-skolko-sluchaev-covid-19-zaregistrirovali-v-moldove-za-sutki.html

Молдавский Минздрав представил статистику по новым случаям коронавируса, которые подтвердились лабораторным путем за минувшие 24 часа.

КИШИНЕВ, 31 мая – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтвержден 41 новый случай инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.

Общее число случаев заражения в стране достигло 255 186.

Марафон вакцинации во Дворце республики
© Sputnik / Mihai Caraus
ВИДЕО: марафон вакцинации во Дворце Республики - сотни людей в очередях

За минувшие сутки проведено 2644 теста; не зафиксировано ни одного случая "импорта" инфекции. 

За прошедшие 24 часа коронавирус выявили у одного человека из вспомогательного медперсонала. 

Всего в больницах находятся 507 пациентов, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 79 (из них 11 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 63 человека. Всего вылечившихся на данный момент – 247 507.

Также за последние 24 часа зафиксировано еще три летальных исхода, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 6107.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

Старт мобильной вакцинации: кто может сделать прививку в троллейбусе
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Прививка "с ветерком": кто может вакцинироваться в транспорте
С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а решением от 27 мая уровень угрозы был снижен до "желтого кода".

Молдова и COVID-19: как в стране пережили год пандемии>>>

Марафон вакцинации во Дворце республики
© Sputnik / Mihai Caraus
Рекордное число граждан привились от COVID в первый день марафона вакцинации
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками стали вакцинировать также граждан старше 60 лет, людей с сопутствующими заболеваниями, а также работников образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе вакцинируют всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (199)

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