Опубликована программа Дня защиты детей в Кишиневе

Муниципальные власти все же решили перенести праздничные мероприятия на выходные, когда будет более благоприятная погода.

КИШИНЕВ, 31 мая - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан опубликовал на своей странице в социальных сетях полную программу мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей.

Он подчеркнул, что они пройдут не первого июня, а в субботу, пятого июня, из-за неблагоприятных погодных условий, которые прогнозируют метеорологи на последующие несколько дней.

Программа праздничного дня:

10.00-16.00 - рисуем прямо на троллейбусе. Маленькие творцы украсят собственный троллейбус при помощи кистей и красок на Площади Великого Национального Собрания (ПВНС);

10.00-16.00 - детей приглашают в царство истории и легенд в бесплатной поездке на туристическом троллейбусе (будет выполнено 4 маршрута), ПВНС;

11.00-14.00 - праздничный концерт с участием воспитанников внешкольных художественных учебных заведений, сквер "Михай Эминеску";

11.00-15.00 - развлекательная программа для детей Copilărie, clipe de magie, сквер "Михай Долган", ул. Болгарская, 43;

11.00-15.00 - развлекательная программа Copilărie – dulce feerie, парк "Алунелул";

11.30-15.30 - Развлекательная детская программа Dulce copilărie, музыкальный фонтан, пересечение бул. Дачия и ул. Трандафирилор;

12.00-16.00 - развлекательная программа для детей În grădina copilăriei, бул. Мирча чел Бэтрын;

12.30-16.30 - развлекательная программа для детей Copilărie, clipe de basm, парк Афганцев;

13.00 - культурно-развлекательная программа Copilărie, tărâm poveste - художественная программа, веселые игры, конкурсы, парк "Ла Извор";

13.00-17.00 - развлекательная программа для детей, парк "Дендрарий".

Международный день защиты детей в 2021 году не будет выходным, поскольку в Трудовом кодексе он таковым не является.

В предыдущие годы постановлением правительства первого июня объявляли выходным днем, но в этом году такого решения не принимали.

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