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Рэп-исполнитель Моргенштерн

Ион Чебан - о концерте Моргенштерна: виновные должны быть наказаны

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Общество
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Sputnik Молдова
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Мэр Кишинева заявил, что городская администрация не имеет отношения к концерту, а если были отмечены нарушения, то вся вина — на организаторах.

КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. Мэр столицы Ион Чебан прокомментировал критику в адрес организаторов концерта рэп-исполнителя Моргенштерна в столице Молдовы.

Концерт рэп-исполнителя 50 cent в Москве.
© Sputnik / Алексей Куденко
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"За это событие ответственность несут организаторы. Если были нарушения, то они должны быть наказаны, правоохранительные структуры должны высказаться. Мэрия не имеет отношения к этому концерту, это частное мероприятие. Я даже не знаю, кто выходил на сцену", — сказал градоначальник.

В социальных сетях и в прессе после концерта в адрес организаторов звучала резкая критика. Пользователи соцсетей публиковали фотоснимки, на которых было видно, что в толпе зрителей оказались несовершеннолетние, в том числе совсем маленькие дети. Алишер Моргенштерн известен тем, что в своем творчестве широко использует ненормативную лексику.

Кроме того, на концерте не были соблюдены эпидемиологические нормы, установленные Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья.

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Теги:
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