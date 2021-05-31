Молдавское Минобороны отметило Международный день миротворцев ООН

В Молдове стало хорошей традицией чествовать военнослужащих, носивших голубые каски миротворцев ради мира и стабильности на планете, отметил временный глава оборонного ведомства республики.

КИШИНЕВ, 31 мая – Sputnik. Молдавское министерство обороны отметило Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций.

На торжественной церемонии присутствовал исполняющий обязанности министра обороны РМ Виктор Гайчук, начальник Главного штаба бригадный генерал Игорь Горган, постоянный координатор от ООН в Республике Молдова Саймон Спрингетт, солдаты и офицеры Национальной армии, участвовавшие в различных миротворческих миссиях под эгидой ООН.

Виктор Гайчук отметил, что в Молдове стало хорошей традицией чествовать военнослужащих, носивших голубые каски миротворцев ради мира и стабильности на планете.

"Молдова вот уже почти два десятилетия подряд является надежным партнером Организации Объединенных Наций в глобальных миротворческих усилиях. В этот день хочу выразить признательность и уважение военным всех стран, служащим и зачастую рискующим жизнью ради поддержания мира в горячих точках и зонах нестабильности", - заявил Гайчук.

В ходе мероприятия группа военнослужащих Национальной армии, участвовавших в миротворческих миссиях под эгидой ООН, получила награды из рук врио министра обороны.

Напомним, к сегодняшнему дню почти у полутора сотен молдавских солдат и офицеров есть опыт службы в составе миротворческих подразделений в Косово, Кот-д'Ивуаре, Либерии, Южном Судане, Центральноафриканской Республике.

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