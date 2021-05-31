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Военные наблюдатели ООН

Молдавское Минобороны отметило Международный день миротворцев ООН

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210531/34948318/Moldavskoe-minoborony-otmetilo-Mezhdunarodnyy-den-mirotvortsev-OON.html

В Молдове стало хорошей традицией чествовать военнослужащих, носивших голубые каски миротворцев ради мира и стабильности на планете, отметил временный глава оборонного ведомства республики.

КИШИНЕВ, 31 мая – Sputnik. Молдавское министерство обороны отметило Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций.

Военнослужащие Вооруженных сил Швеции
© Sputnik / Илья Питалев
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На торжественной церемонии присутствовал исполняющий обязанности министра обороны РМ Виктор Гайчук, начальник Главного штаба бригадный генерал Игорь Горган, постоянный координатор от ООН в Республике Молдова Саймон Спрингетт, солдаты и офицеры Национальной армии, участвовавшие в различных миротворческих миссиях под эгидой ООН.

Виктор Гайчук отметил, что в Молдове стало хорошей традицией чествовать военнослужащих, носивших голубые каски миротворцев ради мира и стабильности на планете.

"Молдова вот уже почти два десятилетия подряд является надежным партнером Организации Объединенных Наций в глобальных миротворческих усилиях. В этот день хочу выразить признательность и уважение военным всех стран, служащим и зачастую рискующим жизнью ради поддержания мира в горячих точках и зонах нестабильности", - заявил Гайчук.

В ходе мероприятия группа военнослужащих Национальной армии, участвовавших в миротворческих миссиях под эгидой ООН, получила награды из рук врио министра обороны.

Напомним, к сегодняшнему дню почти у полутора сотен молдавских солдат и офицеров есть опыт службы в составе миротворческих подразделений в Косово, Кот-д'Ивуаре, Либерии, Южном Судане, Центральноафриканской Республике.

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