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Шприц с дозой вакцины от коронавируса

Минздрав пояснил, примут ли за границей сертификат вакцинации из Молдовы

© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
Общество
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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (201)
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Sputnik Молдова
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В настоящее время сертификаты о вакцинации ни одной страны мира не признаются Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) на международном уровне, сообщает министерство.

КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. Лица, вакцинированные на территории Молдовы, получают сертификат о вакцинации, автоматически генерируемый Электронным регистром вакцинации против COVID-19 (RVC19), который может не соответствовать правилам, принятым в той или иной стране.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

Сертификат составляется на трех языках: румынском, русском и английском. Для обеспечения повышенного уровня безопасности данных, представленных в сертификате, применяется QR-код, подпись и печать. Справка распечатывается в медицинском учреждении и выдается привитому человеку, поясняет ведомство.

Будапешт
© CC BY 2.0 / Thomas Depenbusch / Budapest, Hungary (explored)
Молдова заключила со страной ЕС договор о признании сертификатов о вакцинации

В настоящее время сертификаты о вакцинации не признаются Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) на международном уровне. Таким образом, каждая страна создает свои собственные механизмы признания документа действительным. Сертификат, выданный в Республике Молдова, содержит все необходимые переменные сертификата о вакцинации, такие как личные данные, производитель, серию вакцины, дату введения и функции безопасности - печать, подпись и QR-код.

В то же время могут возникнуть трудности, если люди были вакцинированы первой дозой за границей и хотят получить вторую дозу на территории Молдовы.

Республика Молдова не имеет полного портфеля вакцин, представленных на международном уровне. В то же время некоторые вакцины, одобренные в нашей стране, дефицитны — в частности "Спутник-V" и Pfizer. Для правильной организации и планирования доз этих вакцин они вводятся только людям, которым требуется обе дозы. То есть граждане, вакцинированные одной дозой за границей, не могут быть вакцинированы второй в Молдове.

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В то же время электронная система (RVC19) не сможет генерировать сертификаты, если первая доза была получена за границей. Таким образом, люди, которые проходят вакцинацию в двух разных странах, получат два разных свидетельства о вакцинации. Соответственно, необходимо уточнять в каждом случае, будет ли такой комплект сертификатов действительным для въезда в страну.

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (201)

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Теги:
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