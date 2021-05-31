Нечем дышать: жителей Твардицы душит зловоние из-за неработающих очистных

Жители Твардицы жалуются на неработающие очистные сооружения, а местные власти надеются на выделение средств из Кишинева.

КОМРАТ, 31 мая - Sputnik, Максим Топал. Неработающие очистные сооружения в городе Твардица Тараклийского района уже не один год доставляют беспокойство местным жителям, которые заявляют, что из-за слива нечистот в городе "невозможно дышать".

"Посмотрите,какой запах по вечерам. Как можно отпустить детей на прогулку? Надо сделать очистные сооружения, как были прежде, когда был еще колхоз. Там у нас были очистные, они работали", - говорит житель города.

© Sputnik / Maxim Topal Труба, по которой нечистоты в Твардице сливаются в отстойники

Очистные в Твардице вышли из строя в 2012 году. После этого отходы предприятий и местных жителей начали сливать в специально для этих целей вырытые ямы, так называемые отстойники. Однако существует угроза попадания нечистот прямиком в местную реку Киргиж-Китай.

По словам примара Тараклии Георгия Попова, в настоящее время "в речку слив отходов не идет".

"Несколько лет назад была такая проблема, но сейчас этой проблемы нет. Все идет через канализационную систему, но она старая и не выдерживает нагрузки, постоянно забиваются насосы. Проблема есть, и ее надо решать", - сказал примар.

Местные власти подали заявку в Экологический фонд Молдовы и просят за счет госбюджета отстроить канализационные сети и очистные сооружения. Ориентировочная стоимость проекта – около 64 миллионов леев.

© Sputnik / Maxim Topal Отстойники

В Твардице надеются, что с выделением этих средств будет решена не только местная экологическая проблема. Дело в том, что река Киргиш-Китай пересекает государственную границу Молдовы и впадает в крупное озеро Китай, питая хозяйства жителей десятка сел и городов Одесской области соседней Украины.

Город Твардица Тараклийского района насчитывает около 6 тысяч жителей, но лишь каждый пятый обладает доступом к централизованной канализации. На территории населенного пункта работают пять крупных предприятий.

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