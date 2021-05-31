21:17 31 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.45
  • USD17.61
  • RUB0.24
  • RON4.36
  • UAH0.64
Поиск
Неработающие очистные сооружения Твардицы

Нечем дышать: жителей Твардицы душит зловоние из-за неработающих очистных

© Sputnik / Maxim Topal
Общество
Получить короткую ссылку
5110
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/05/1f/34948494.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210531/34948964/Nechem-dyshat-zhiteley-Tvarditsy-dushit-zlovonie-iz-za-nerabotayuschikh-ochistnykh.html

Жители Твардицы жалуются на неработающие очистные сооружения, а местные власти надеются на выделение средств из Кишинева.

КОМРАТ, 31 мая - Sputnik, Максим Топал. Неработающие очистные сооружения в городе Твардица Тараклийского района уже не один год доставляют беспокойство местным жителям, которые заявляют, что из-за слива нечистот в городе "невозможно дышать". 

"Посмотрите,какой запах по вечерам. Как можно отпустить детей на прогулку? Надо сделать очистные сооружения, как были прежде, когда был еще колхоз. Там у нас были очистные, они работали", - говорит житель города.

Труба, по которой отходы жизнедеятельности в Твардице сливаются в отстойники
© Sputnik / Maxim Topal
Труба, по которой нечистоты в Твардице сливаются в отстойники

Очистные в Твардице вышли из строя в 2012 году. После этого отходы предприятий и местных жителей начали сливать в специально для этих целей вырытые ямы, так называемые отстойники. Однако существует угроза попадания нечистот прямиком в местную реку Киргиж-Китай.

По словам примара Тараклии Георгия Попова, в настоящее время "в речку слив отходов не идет".

"Несколько лет назад была такая проблема, но сейчас этой проблемы нет. Все идет через канализационную систему, но она старая и не выдерживает нагрузки, постоянно забиваются насосы. Проблема есть, и ее надо решать", - сказал примар.

Местные власти подали заявку в Экологический фонд Молдовы и просят за счет госбюджета отстроить канализационные сети и очистные сооружения. Ориентировочная стоимость проекта – около 64 миллионов леев.

Отстойники
© Sputnik / Maxim Topal
Отстойники

В Твардице надеются, что с выделением этих средств будет решена не только местная экологическая проблема. Дело в том, что река Киргиш-Китай пересекает государственную границу Молдовы и впадает в крупное озеро Китай, питая хозяйства жителей десятка сел и городов Одесской области соседней Украины.

Город Твардица Тараклийского района насчитывает около 6 тысяч жителей, но лишь каждый пятый обладает доступом к централизованной канализации. На территории населенного пункта работают пять крупных предприятий.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Празднование Первого мая на набережной Спортивной гавани во Владивостоке
Фото: лучшие фото Sputnik в мае 2021 года
Germany: Police inspect Ryanair plane following unscheduled landing in Berlin
Видео: полиция проверяет самолет Ryanair после внеплановой посадки в Берлине
Недвижимое имущество, зарегистрированное в Молдове в 2020 году
Недвижимость в Молдове: что изменилось за год

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться