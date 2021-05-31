Молдова, Грузия и Украина просят Еврокомиссю помочь с вакцинами от COVID

Главы кабинетов министров трех стран отметили в письме, что вакцинация остается ключевым инструментом обеспечения здоровья населения и предотвращения спада в экономике, вызванного ограничениями, связанными с пандемией.

КИШИНЕВ, 31 мая – Sputnik. Премьер-министры Молдовы, Украины и Грузии направили совместное письмо председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой о помощи в предоставлении доступа к вакцинам от коронавируса, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).

Главы кабинетов министров трех стран отметили в письме, что вакцинации остается ключевым инструментом обеспечения здоровья населения и предотвращения спада в экономике, вызванного ограничениями, связанными с пандемией, уточняет пресс-служба.

"Приветствуя поставки партий вакцин через платформу COVAX и двусторонние каналы, главы правительств трех стран подчеркивают важность прямых закупок у производителей. Таким образом, отмечая положительную динамику в ЕС с точки зрения запасов вакцин, Молдова, Грузия и Украина обратились за поддержкой к Европейской комиссии с просьбой включить эти три страны в механизм Евросоюза по распределению вакцин", - цитирует документ МИДЕИ.

Главы кабинетов министров Молдовы, Грузии и Украины также просят Еврокомиссию изучить возможность поддержки этих стран по примеру помощи, оказанной в недавнем прошлом государствам Западных Балкан.

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