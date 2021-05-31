ЦИК перечислил партии в Молдове, которые могут наказать

Члены Центральной избирательной комиссии Молдовы приняли к сведению отчеты о финансовом управлении политических партий за 2020 год.

КИШИНЕВ, 31 мая – Sputnik. Пять из 50 партий, зарегистрированных в Госреестре, не предоставили отчеты о финансовом управлении за 2020 год. Об этом сообщили в молдавском Центризбиркоме в понедельник.

"Центральная избирательная комиссия приняла к сведению отчеты о финансовом управлении политических партий за 2020 год. Таким образом, из 50 политических партий и других общественно-политических организаций, зарегистрированных в Государственном реестре юридических лиц и имеющих обязательство по представлению финансовых отчетов за 2020 год, только 41 формирование отчиталось в установленные законом сроки, четыре представили отчеты с опозданием, а еще пять не выполнили своих обязательств", – отметили в ЦИК.

Список партий, которые не представили отчеты:

Партия трудящихся (Partidul Oamenilor Muncii).

Партия "Новый исторический выбор" (Noua opțiune istorică).

Партия "Moldova Unită – Eдиная Молдова".

Партия "Возрождение" (Renaştere).

Партия "Для людей, природы и животных" (Pentru Oameni, Natură şi Animale).

"Таким образом, Центральная избирательная комиссия должна инициировать процедуру санкций (согласно Кодексу о правонарушениях – ред.) в их отношении", – отметили в ЦИК.

В процессе изучения отчетов члены Центризбиркома выявили ряд несоответствий в полноте представленной информации. В ЦИК обязали ряд партий дополнить и предоставить исправленные отчеты в течение пяти дней. Речь идет о Партии коммунистов Республики Молдова, Партии "Шор", Партии "Действие и солидарность" (PAS), Социалистической партии Молдовы, Социал-демократической партии, Партии "Европейские левые", Партии национального единства, PRO Moldova, Партии "Строим Европу дома" (Partidul Acasă Construim Europa — PACE), Народно-демократической партии, Европейской партии, Либерально-демократической партии, Национал-либеральной партии, Румынской народной партии, партии Patria ("Родина"), "Христианско-социальном союзе Молдовы" (Uniunea Creștin-Socială din Moldova), партии "Народное движение Antimafie", "Нашей партии", партии "Демократия дома", Партии демократического действия, движении "Speranța – Надежда", партии "Мы", Зеленой экологической партии (Partidul Verde Ecologist), Партии регионов Молдовы, Партии "Достоинство и правда", Европейской народной партии Молдовы, партии "Воля народа".

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