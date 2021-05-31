Мэр Кишинева рассказал, когда в городе начнется ремонт дорог

Кишиневский градоначальник обещает, что ремонт дорог в столице начнется как только улучшаться погодные условия.

КИШИНЕВ, 31 мая - Sputnik. Примар столицы Ион Чебан в понедельник заявил, что возьмет на себя ответственность за начало работ по ремонту дорог в ближайшее время.

На такой шаг градоначальник решился в связи с "продолжающимся бездействием министерства экономики и катастрофического состояния дорог в столице".

Чебан предложил выход из ситуации: поставщик гарантирует доставку асфальтовой смеси, соответствующей новым европейским стандартам, а в дальнейшем все виды поставляемых смесей будут протестированы в лаборатории.

"Параллельно с этим был подписан договор на закупку акриловой краски для нанесения дорожной разметки. На этой неделе будет объявлен повторный тендер на работы по нанесению дорожной разметки для того, чтобы ускорить процесс", - объяснил Чебан.

По его словам, в настоящее время продолжаются работы по нанесению разметки по ремонту струйно-инъекционным методом в соответствии с установленным графиком, из-за дождей был простой несколько дней.

Также ведутся работы на бульваре Траян и запланированы на улицах К. Стере, В. Лупу, Т. Владимиреску (подъезд к Дурлештам), ул. Петриканская. На прошлой неделе была нанесена дорожная разметка на бул. К. Негруцци, а на проспекте Штефана чел Маре нанесут стоп-линии и стрелки.

"Прилагаются все усилия для устранения аварийных ситуаций на столичных улицах. Сразу приносим свои извинения, если будут пробки, но дороги нужно ремонтировать. Работы по асфальтированию начнутся, как только позволят погодные условия", – добавил глава кишиневской администрации.

По мнению Чебана, задержка с ремонтом дорог в Кишиневе произошла из-за министерства экономики, которое до сих пор не завершило необходимые процедуры для перехода к закупке асфальтовых смесей по новым стандартам.

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