Проект с пробуксовкой: чего не хватает Кишиневу, чтобы достроить тюрьму

Строительство новой тюрьмы на окраине Кишинева буксует, а между тем Банк развития Совета Европы согласился выделить республике на эти цели внушительный кредит еще в 2013 году.

КИШИНЕВ, 31 мая – Sputnik. Проект строительства тюрьмы на окраине Кишинева - в коммуне Бубуечь - которая должна стать альтернативой столичному пенитенциарному учреждению №13, откладывается до формирования нового правительства. Об этом сообщил в пресс-центре Sputnik Молдова исполняющий обязанности министра юстиции республики Фадей Нагачевский.

"Этот проект ждет (формирования – ред.) нового правительства", – отметил и. о. главы Минюста.

По его словам, менеджер, который отвечал за данный проект, подал в отставку в начале 2021 года. "До этого он (менеджер – ред.) сообщил, что тендер был аннулирован, после чего и подал в отставку. Сейчас должен быть министр, который инициирует конкурс по отбору такого менеджера. У меня довольно ограниченные полномочия по назначению… То есть нужно новое дееспособное правительство, чтобы, во-первых, министр провел конкурс на пост менеджера, а последний, в свою очередь, должен инициировать процесс тендера по отбору компании, которая займется строительством нового пенитенциара", – сказал Нагачевский.

И. о. главы Минюста заверил, что "в любом случае деньги есть". Чиновник уточнил, что речь идет о средствах, привлеченных со стороны "партнеров – Банка Совета Европы".

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История со стройкой новой тюрьмы

В 2013 году Банк развития Совета Европы согласился выделить на эти цели молдавскому правительству заем на 39 миллионов евро. В декабре того же года парламент Молдовы ратифицировал соглашение, согласно которому республика должна получить эти деньги. Проект строительства новой тюрьмы должны были реализовать до 2018 года, но процесс затянулся. Тендер несколько раз продлевался.

Затем говорилось о том, что новую тюрьму сдадут в эксплуатацию, скорее всего, в 2021 году. Однако стройка так и не началась. В конце марта 2020 года правительство внесло поправки в соглашение о займе между Молдовой и Банком развития Совета Европы. Речь идет о дополнительных 10 миллионах евро, которые государство намерено одолжить на строительство нового пенитенциара. А переговоры об увеличении суммы начались во второй половине 2019 года. Тогда в министерстве юстиции пояснили пересмотр суммы тем, что за прошедшие годы инфляция увеличилась почти на 6%, а вместе с ней выросла стоимость расходов на возведение новой тюрьмы.

По проекту пенитенциарный комплекс на 1600 человек расположится в девяти километрах от Кишинева, близ коммуны Бубуечь и заменит тюрьму №13, которая размещена в центре молдавской столицы.

Кишиневская тюрьма №13 неоднократно попадала в поле зрения правозащитников и европейских структур в связи с плохими условиями содержания заключенных.

Ситуация в молдавских тюрьмах

И. о. министра юстиции в интервью Sputnik дал оценку состоянию пенитенциарных учреждений страны.

"Ограниченными ресурсами пытаемся улучшить условия заключения. Что касается питания, все достаточно хорошо. Дневная норма довольно хорошая. Что касается условий содержания, то есть пенитенциары с более хорошими условиями, есть с менее. Попутно он также пытаемся сделать текущий ремонт, какие-то реконструкции, но ресурсы государства довольно ограничены, постоянно появляются приоритеты на другие области, куда требуются инвестиции", – сказал Нагачевский.

По его мнению, поэтому пенитенциарная система не так хорошо финансируется, чтобы можно было начать масштабное строительство 3-4 тюрем и решить проблемы с условиями содержания заключенных.

"Потому что проблемы не только в пенитенциаре №13, все тюрьмы в стране устарели. Да, делаются какие-то ремонты, строятся какие-то блоки, перепрофилируются… В Бельцах, к примеру, запущен проект по строительству новой тюрьмы, но то же длится, потому что финансируется в зависимости от бюджетных возможностей страны. В условиях кризиса в связи с COVID практически все важные финансовые ресурсы были перенаправлены на борьбу с коронавирусом", – пояснил чиновник.

По его словам, все равно условия содержания в тюрьмах значительно улучшились. К примеру, как пояснил и. о. министра, в 2020 году в пенитенциарной системе сконцентрировались на процедуре зонирования в тюрьмах. "Чтобы не было бараков,.. чтобы заключенных размещали по два-три человека в камере. Системы бараков опасны. Когда заключенных много в одной камере, то между ними могут возникнуть различные процессы конфронтации, которыми довольно сложно управлять, учитывая ограниченные человеческие ресурсы государственной системы", – сказал Нагачевский.

С полной версией интервью и. о. министра юстиции Молдовы можно ознакомиться здесь.

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