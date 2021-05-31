Медик об эффекте сигарет: люди платят за разрушение здоровья

Курение является одной из причин сердечных приступов, онкологических заболеваний и проблем с репродуктивной системой.

КИШИНЕВ, 31 мая - Sputnik. Во Всемирный день без табака врач Юрий Кушнир рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова, какой вред наносит организму курение и как люди попадают в капкан этой зависимости.

Общеизвестный факт, что курение вредно для здоровья. Надписи на пачках сигарет также предупреждают о вредном воздействии табака, но люди все равно курят. Более того, этот обычай становится все более популярным среди молодого поколения.

"Дети подражают взрослым. Они думают, что курение делает их более зрелыми, дает им авторитет. Мы часто лжем себе, что якобы курим, чтобы избавиться от стресса, веса, это нас расслабляет, все заботы исчезают мгновенно. Производители заинтересованы в манипулировании нами - они помещают в сигареты много ядовитых и ароматических веществ, которые привлекают нас и вызывают зависимость. Мало кто бросает, начав курить табак. Самое печальное, что в эту ловушку попадают молодые люди", - отметил Кушнир.

По словам врача, многие курильщики не осознают опасности, которой они подвергаются, или, скорее, не хотят понимать, насколько табак вреден для здоровья.

Собеседник Sputnik уверен, что со временем проблемы со здоровьем, вызванные курением, дадут о себе знать.

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"Вначале люди воспринимают это как игру. Позже возникает ряд проблем. Более 75 процентов людей, перенесших сердечный приступ, - курильщики, 95 процентов тех, кто страдает от рака дыхательных путей, - курильщики. Табак влияет на репродуктивную систему , тогда мы задаемся вопросом, почему рождаются дети с ограниченными возможностями. Самое ужасное, что люди платят за этот вред своему здоровью", - заключил Кушнир.

Следует отметить, что в Республике Молдова около 25 процентов населения являются курильщиками, а средний возраст начала курения среди жителей страны составляет 18 лет. Ежегодно от последствий этой вредной привычки умирает 5 тысяч граждан.

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