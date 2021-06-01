Опасность летнего сезона: клещи и сезонные аллергии

Летний сезон приносит не только теплую погоду, солнце и ясные дни, но также и некоторую опасность в виде различных кровосососущих насекомых.

КИШИНЕВ 31 июн - Sputnik. Теплая летняя погода выдвигает на первый план сезонную проблему - опасность клещей. С марта по июнь включительно риск заражения от укуса клеща намного выше, так как именно в этот период эти членистоногие наиболее активны. Такое заявление сделала в эфире радиостудии Sputnik Молдова врач-эпидемиолог Ольга Кара.

Она подчеркнула, что укусы клещей могут быть чрезвычайно опасными, так как через них могут передаваться различные инфекции. Обычно укусы клещей безболезненны, по этой причине человек даже не подозревает, что на его теле находится нежеланный гость.

"Это не простой укус, потому что со временем могут возникнуть различные последствия. Клещ является переносчиком инфекции боррелиоза. Если клещ находится на теле в течение 24-48 часов, а затем вы заметите покраснение возле места укуса, это может быть признаком заражения клеща", - рассказала Кара.

Врач объяснила: чтобы избежать укуса кровососов, людям рекомендуется носить светлую одежду с длинными рукавами и брюки во время прогулки на свежем воздухе. А если все же клещ укусил, то Кара рекомендует не удалять его с тела самостоятельно, поскольку в таком случае ране могут остаться фрагменты насекомого, и тогда последствия будут серьезнее.

Помимо опасности клещей, в жаркий период люди могут страдать еще и от так называемой сезонной аллергии. По словам терапевта Юрия Кушнира, в последнее время увеличивается заболеваемость сезонными аллергическими заболеваниями из-за загрязнения окружающей среды.

По его данным, большинство случаев сезонной аллергии регистрируется в период с апреля по май, когда цветут тополя, клены, березы, сосны и другие деревья. Месяцы июнь-август и октябрь также довольно проблемны с точки зрения здоровья.

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"Чаще всего от аллергии страдают люди с предрасположенностью к ней. Начало клинических симптомов совпадает с периодом опыления. Чаще всего они проявляются чиханием, ринореей, заложенностью носа, зудом в носу, слезотечением", - объяснил Кушнир.

Специалист подчеркнул, что существуют разные методы лечения, но прежде чем принять решение по этому поводу, важно проконсультироваться с аллергологом, который назначит соответствующую терапию, чтобы избежать дальнейших осложнений.

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