Досрочные выборы в парламент Молдовы: в ЦИК назвали число избирателей

Центральная избирательная комиссия назвала общее число граждан Молдовы, зарегистрированных в Государственном реестре избирателей на 1 июня 2021 года.

КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik. В Молдове по состоянию на 1 июня правом голоса обладают 3 282 288 избирателей. Такие данные представили в Центральной избирательной комиссии во вторник.

"Из общего числа избирателей, зарегистрированных в Государственном реестре, 2 786 368 граждан с правом голоса отнесены к административно-территориальным единицам второго уровня", – сказано в сообщении ЦИК.

Распределение численности избирателей по районам страны выглядит следующим образом: в районе Новые Анены могут проголосовать 68 579 граждан, в Басарабяске – 23 841, в муниципии Бельцы – 10 243, в Бричанском районе – 59 973, Кагульском – 98 169, Кантемирском – 49 210, Каушанском – 71 530, Каларашском – 60 295, в муниципии Кишинев – 641 189, в Чимишлийском районе – 49 066, Криулянском – 58 845, Дондюшанском – 32 157, Дрокиевском – 67 920, Дубоссарском – 28 824, Единецком – 63 049, Фалештском – 70 113, Флорештском – 69 427, Глодянском – 45 967, Хынчештском – 97 920, Яловенском – 84 944, Леовском – 42 392, Ниспоренском – 53 048, Окницком – 39 701, Оргеевском – 98 794, Резинском – 37 717, Рышканском – 52 033, Сынжерейском – 69 561, Сорокском – 77 020, Страшенском – 76 018, Шолданештском – 32 179, Штефан-Водском – 56 296, Тараклийском – 33 910, Теленештском – 54 913, Унгенском – 89 045, в АТО Гагаузия –130 290.

"Разница включает лиц с гражданством Молдовы, у которых нет регистрации по месту жительства или по месту пребывания, в том числе эмигрировавших за границу (237 322), и граждан с правом голоса, зарегистрированных в территориально-административных единицах на левом берегу Днестра (258 598)", – уточнили в Центризбиркоме.

Досрочные парламентские выборы состоятся в Молдове 11 июля 2021 года.

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