Что пожелали детям Молдовы отечественные политики 1 июня

КИШИНЕВ, 1 июн – Sputnik. Ежегодно во всем мире первого июня отмечают Международный день защиты детей. С поздравлением по случаю этой даты обратились и официальные лица Молдовы.

Послание главы государства

Президент Молдовы Майя Санду поздравила не достигших совершеннолетия граждан республики с Международным днем защиты детей. Глава государства написала на своей странице в Facebook, что все дети заслуживают того, чтобы жить в любви, в заботе тех, кто их любит, в безопасности.

"Все дети могут. Могут мечтать и строить планы. Могут ошибаться один, два, много раз, потому что знают, что люди учатся на ошибках. У всех детей есть право. Есть право играть. Есть право на школу, где они учатся тому, как устроен этот мир. Есть право на счастливое и беззаботное детство", – отметила глава государства.

Она обратила внимание на обязанность взрослых сделать все, чтобы у детей в Молдове и во всем мире было счастливое детство и шанс вырасти счастливыми.

"И в наших силах построить такое государство, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности вместе со своей семьей", – отметила Санду.

Поздравления спикера парламента

Председатель высшего законодательного органа Молдовы Зинаида Гречаная отметила, что для взрослых Международный день защиты детей – еще один повод задуматься о том, все ли делается для того, чтобы обеспечить подрастающему поколению счастливое, благополучное детство, без болезней и тягот, и чтобы дать им качественное образование.

"Ровно столько добра они будут делать в своей взрослой жизни, сколько тепла и любви получают сейчас. Мы должны сделать все, что в наших силах, и даже больше, чтобы подарить им счастливое и радостное детство. Что для этого делает парламент? Во-первых, принимает законы о защите детей и семьи. Во-вторых, реализует инициативы, мотивирующие гражданскую активность детей и молодежи. Мы проводим конкурсы, летние лагеря, издали Конституцию для детей и скоро запустим гражданскую интернет-платформу", – написала Гречаная на своей странице в Facebook.

По ее словам, голос ребенка должен быть услышан на самом высоком уровне, а права – еще более защищены.

"Для этого мы и работаем и будем работать дальше. Наши дети нуждаются в защите не только сегодня, но каждый день и каждый миг. Дорогие дети, желаю вам веселых и благополучных каникул, удачного отдыха и приятных впечатлений. А тем, кому предстоит сдавать экзамены, желаю удачи и смелости – не бойтесь, в этот непростой учебный год вы уже доказали, что вы борцы и победители. Светлого будущего подрастающему поколению Молдовы", – отметила спикер парламента.

Поддержка детей на уровне муниципия Кишинев

Примар Кишинева Ион Чебан считает, что Международный день защиты детей – один из самых добрых и светлых праздников.

"Дети – это смысл нашей жизни, это главное богатство любого народа, это настоящее и будущее страны. 1 июня – дата, которая напоминает нам, взрослым, об огромной ответственности за каждого ребенка, о нашей обязанности обеспечить детям комфортные условия для развития", – считает столичный градоначальник.

По его словам, многие социальные программы, разработанные в муниципии, призваны поддержать молодые таланты, детское творчество, увлечение физической культурой и спортом.

"Приоритетным направлением всегда была и будет помощь многодетным семьям, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В Международный день защиты детей хочется пожелать всем маленьким кишиневцам мира, здоровья и благополучия. А взрослым жителям нашего города - как можно больше поводов гордиться своими детьми", – отметил Чебан.

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