За день в троллейбусе и автобусе в столице вакцинированы более ста человек

КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik. Опубликовано расписание работы передвижных пунктов вакцинации в Кишиневе на 1 июня.

До 18.00 троллейбус будет находиться на Скулянке (возле торгового центра Zity Mall), а автобус — в Вадул-луй-Водэ, рядом с поликлиникой на улице Штефан чел Маре, 40.

Работа кишиневских передвижных пунктов вакцинации началась 26 мая.

Мобильные пункты функционируют согласно специально утвержденному графику. Троллейбус останавливается по расписанию в заранее определенных местах во всех секторах города, а автобус отправляется в пригороды. В этих прививочных пунктах работают мобильные медицинские бригады, которые обеспечивают иммунизацию всех желающих в непосредственной близости от места проживания или работы.

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