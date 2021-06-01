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Мобильные пункты вакцинации

За день в троллейбусе и автобусе в столице вакцинированы более ста человек

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (3)
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Передвижные пункты иммунизации продолжают работать в Кишиневе, двигаясь по запланированным маршрутам.

КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik. Опубликовано расписание работы передвижных пунктов вакцинации в Кишиневе на 1 июня.

Марафон вакцинации во Дворце республики
© Sputnik / Mihai Caraus
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До 18.00 троллейбус будет находиться на Скулянке (возле торгового центра Zity Mall), а автобус — в Вадул-луй-Водэ, рядом с поликлиникой на улице Штефан чел Маре, 40.

Работа кишиневских передвижных пунктов вакцинации началась 26 мая.

Мобильные пункты функционируют согласно специально утвержденному графику. Троллейбус останавливается по расписанию в заранее определенных местах во всех секторах города, а автобус отправляется в пригороды. В этих прививочных пунктах работают мобильные медицинские бригады, которые обеспечивают иммунизацию всех желающих в непосредственной близости от места проживания или работы.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (3)

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Теги:
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