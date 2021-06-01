Вакцинация от COVID в Молдове: топ самых распространенных побочных реакций

Специалисты отмечают, что в Молдове не выявлено ни одного случая тяжелой побочной реакции после прививки от коронавируса.

КИШИНЕВ, 1 июн – Sputnik. Порядка 340 тысяч жителей Молдовы в ходе кампании по иммунизации привиты первой дозой одной из вакцин от COVID-19, используемых в стране. Две инъекции получили свыше 76 тысяч человек.

"Всего использовано 416 814 доз вакцин, то есть практически половина поступивших в Молдову. Первым компонентом привиты в общей сложности 340 151 человек. Это немного более 10% населения. Второй дозой вакцинированы порядка 2,2%", – заявил врач-эпидемиолог Национального агентства общественного здоровья Алексей Чебан на пресс-конференции во вторник.

Как рассказала координатор Национальной программы иммунизации и Коммуникационной группы по вакцинации против COVID-19 Нинель Ревенко, позиции Молдовы по уровню вакцинации от коронавируса довольно хорошие по сравнению с другими странами, где прививочный процесс начался одновременно или несколько раньше, чем в республике.

Коронавирус может стать хроническим заболеванием>>>

"На Украине уровень вакцинации одной дозой составляет 2,3% и 0,3% двумя. В России уровень вакцинации одной дозой составляет 11%, а двумя – 8,2%. В Грузии, Республике Беларусь, Армении показатели скромнее. К примеру, в Армении первой дозой охвачены лишь 0,9% населения и нет людей, которые полностью привиты", – сказала Ревенко.

Официально: какие страны Молдова обогнала по смертности и заболеваемости COVID>>>

В ходе вакцинации зарегистрировано 1376 случаев проявления побочных реакций после получения прививки, что составляет 0,33% от общего числа привитых, уточнил Чебан.

"Свыше 94,4% приходится на легкие формы. То есть практически все побочные реакции легкие. И лишь в 78 случаях наблюдались реакции средней тяжести – температура выше 38,5 или слабые аллергические реакции. Тяжелых форм не выявлено на данный момент", – подчеркнул Чебан.

Он также отметил, что побочная реакция может появиться после прививки, и "это нормально, чтобы был иммунный ответ, с помощью которого у нашего организма есть возможность предотвратить болезнь COVID-19", – добавил специалист.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код".

Молдова и COVID-19: как в стране пережили год пандемии>>>

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova