Обыски в Национальном инспекторате расследований – первые детали

КИШИНЕВ, 1 июн – Sputnik. Прокуроры, полицейские, сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдовы проводят обыски в Национальном инспекторате расследований. Об этом sputnik.md сообщила пресс-секретарь НАЦ Анжела Старински.
"Подтверждаем проведение совместной операции НАЦ, прокуроров и полиции", – отметила собеседница.
По ее словам, обыски касаются нескольких сотрудников Национального инспектората расследований.
Другие подробности будут предоставлены позже.
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