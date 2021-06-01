Обыски в Национальном инспекторате расследований – первые детали

Сотрудники Национального антикоррупционного центра проводят во вторник обыски в Национальном инспекторате расследований.

КИШИНЕВ, 1 июн – Sputnik. Прокуроры, полицейские, сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдовы проводят обыски в Национальном инспекторате расследований. Об этом sputnik.md сообщила пресс-секретарь НАЦ Анжела Старински.

"Подтверждаем проведение совместной операции НАЦ, прокуроров и полиции", – отметила собеседница.

По ее словам, обыски касаются нескольких сотрудников Национального инспектората расследований.

Другие подробности будут предоставлены позже.

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