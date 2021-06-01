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Новая партия вакцины от COVID поступит в Молдову: когда и в каких объемах

© Sputnik / Pavel Bednyakov
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (3)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210601/34956217/novaya-partiya-vaktsiny-ot-covid-postupit-v-moldovu-kogda-i-v-kakikh-obemakh.html

К настоящему моменту порядка 340 тысяч жителей Молдовы в ходе кампании по иммунизации привиты первой дозой одной из вакцин от COVID-19, используемых в стране. Две инъекции получили свыше 76 тысяч человек.

КИШИНЕВ, 1 июн – Sputnik. В Молдову в ближайшие дни поступит порядка 45 тысяч доз вакцины AstraZeneca через платформу COVAX. Об этом заявил врач-эпидемиолог Национального агентства общественного здоровья Алексей Чебан на пресс-конференции во вторник.

"В общей сложности будет поставлено в Молдову порядка 45 тысяч доз через платформу COVAX. Ожидаем на этой неделе. Уже есть подтверждение. Надеемся, что сроки не будут как-то превышены. Возможные поставки других вакцин в Молдову также обсуждаются с платформой COVAX", – сказал Чебан.

По его словам, продвигаются переговоры Минздрава непосредственно с производителями.

На уточняющий вопрос о том, какая же именно вакцина поступит в Молдову в ближайшие дни, Чебан отметил, что речь идет о препарате AstraZeneca.

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Вакцинация против коронавируса
© Sputnik / Sorokopud Julia
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С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код".

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В ожидании открытия прививочного центра
© Sputnik / Dmitri Terehov
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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.

С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.

Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (3)

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