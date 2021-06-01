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Троллейбус

Улица Крянгэ перекрыта на месяц: как будет ходить общественный транспорт

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210601/34957125/Ulitsa-Kryange-perekryta-na-mesyats-kak-budet-khodit-obschestvennyy-transport.html

Столичная администрация предупреждает об изменении маршрутов некоторых троллейбусов, автобусов и микроавтобусов, которые будут действовать в течение всего месяца.

КИШИНЕВ, 1 июн – Sputnik. С 1 по 30 июня в Кишиневе приостановлено движение транспорта по улице И. Крянгэ на участке между улицей Алба-Юлия и бульваром Штефана чел Маре. Под исключение попадает общественный транспорт в направлении улицы Алба-Юлия. Об этом сообщили в пресс-службе примэрии столицы во вторник.

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© Photo : Facebook / Iv Ceban
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Такая мера связана с выполнением работ по прокладке инженерных сетей в рамках капитального ремонта улицы И. Крянгэ, включающего реабилитацию водопровода и канализационных сетей.

Во время выполнения указанных работ движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:

Троллейбусы:

— дополнительный троллейбусный маршрут D (Балканское шоссе – Университет медицины и фармакологии) следует по следующему направлению: с улицы Алба-Юлия по улицам Конституции, В. Лупу, Т. Владимиреску (фабрика Aschim), В. Лупу, К. Стере, А. Щусева, М. Витязул, Колумна, А. Коандэ, И. Крянгэ, Алба-Юлия (количество единиц транспорта по этому маршруту будет определено в зависимости от числа пассажиров);

— маршрут троллейбуса №1 изменен следующим образом: в направлении сектора Буюканы — с бульвара Штефана чел Маре по улицам Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, Букурешть, А. Щусева, К. Стере, В. Лупу, Т. Владимиреску; в направлении центра города — с улицы Т. Владимиреску по улицам В. Лупу, К. Стере, А. Щусева, бульвару Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту;

Ремонт дороги улица И. Крянгэ
© Sputnik / Mihai Caraus
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— троллейбусы №3 ездят в направлении улицы Алба-Юлия по установленному маршруту, а в сторону центра города — с улицы Алба-Юлия по улицам Конституции, В. Лупу, Т. Владимиреску (фабрика Aschim), В. Лупу и далее по установленному маршруту;

— троллейбусы №4 в направлении сектора Буюканы передвигаются с улицы В. Лупу по улицам Т. Владимиреску (фабрика Aschim), а в сторону центра города — с улицы Т. Владимиреску по улице В. Лупу и далее по установленным маршрутам;

— маршрут троллейбуса №21 сокращен – от площади Д. Кантемира до улицы Барьера Скулень;

— маршрут троллейбуса №22 сокращен – от площади Д. Кантемира до парка "Алунелул";

— маршрут троллейбуса №27 приостановлен;

— маршрут троллейбуса №35 изменен следующим образом: с улицы Т. Владимиреску по улице В. Лупу и далее по установленному маршруту.

Автобусы:

— маршрут автобуса №11 сокращен до Площади объединения;

Ремонт дороги улица Ион Крянгэ
© Sputnik / Mihai Caraus
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— маршрут автобуса №26 изменен следующим образом: в направлении улицы Алба-Юлия по установленному маршруту, а в сторону центра города – с улицы Алба-Юлия по улицам Конституции, В. Лупу, К. Стере, А. Щусева, бульвару Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту.

Микроавтобусы:

— микроавтобусы №101 и 125 ездят следующим образом: в направлении сектора Буюканы по установленным маршрутам, а в направлении центра города – с Площади объединения по улицам Конституции, В. Лупу, Е. Кока, И. Крянгэ и далее по установленным маршрутам;

— микроавтобусы №103 следуют в направлении сектора Буюканы по установленному маршруту, а в направлении центра города – с улицы В. Белинского по улицам И. Некулче, Е. Кока, И. Крянгэ и далее по установленному маршруту;

— маршрутки №121 и 172 ездят в направлении сектора Буюканы по установленным маршрутам, а в направлении центра города – с улицы Алба-Юлия по улицам И. Пеливан, В. Белинского, И. Никулче, Е. Кока, И. Крянгэ и далее по установленным маршрутам;

— микроавтобусы №124: в направлении сектора Буюканы по установленному маршруту, а в направлении центра города – с улицы И. Пеливан по улицам В. Белинского, И. Некулче, Е. Кока и далее по установленному маршруту;

— микроавтобусы №175 ездят в направлении сектора Буюканы по установленному маршруту, а в направлении центра города – с улицы Корнулуй по улицам В. Лупу, В. Белинского, И. Раду, Е. Кока, И. Крянгэ и далее по установленному маршруту;

— маршрутки №185 следуют в направлении сектора Буюканы по установленному маршруту, а в направлении центра города – с улицы Кодрилор по улицам Т. Владимиреску, И. Крянгэ, Конституции, В. Лупу и далее по установленному маршруту. 

В примэрии подчеркнули, что водителям, пересекающим зоны, где объявлено о приостановке движения, настоятельно рекомендуется объезжать эти районы.

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