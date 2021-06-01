Реликвия с днестровского плацдарма

КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik. Весной минувшего года информационное агентство Sputnik Молдова рассказало об интересной находке, сделанной поисковиками Русского историко-патриотического клуба и отряда "Август" в ходе экспедиции на одном из днестровских плацдармов, - солдатском котелке, найденном на дне траншеи с поцарапанной надписью "Василь Зайко".

© Photo : Алексей Петрович Бронебойщик Василий Зайко. Послевоенное фото

На основании документов архива Министерства обороны Российской Федерации удалось установить, что рядовой 1145-го стрелкового полка Василий Захарович Зайко, 1919 года рождения, уроженец села Новая Бирзаловка Привольнянского района Николаевской области Украинской ССР, действительно воевал на плацдарме у села Раскаец (ныне район Штефан Водэ). Военная биография солдата, нашедшая отражение в архивах, сразу вызвала интерес у опытных поисковиков: один документ признавал рядового Зайко погибшим, второй воскрешал его из мертвых на основании письменной связи с родными, третий и вовсе утверждал, что Василий Зайко попал в плен, из которого был освобожден. Документов о послевоенной судьбе воина найти не удалось. Котелок рядового Зайко лег под стекло поискового музея "Ратная слава", данные о находке разошлись по многочисленным информационным ресурсам в надежде, что родные героя все-таки отыщутся.

© Photo : архив ОБД ”Мемориал” Извещение военого комиссарита о том, что красноармеец Зайко жив

И чудо случилось. Спустя год из Николаева в Молдову позвонил Николай Васильевич Зайко, сын солдата. Он и поведал поисковикам невероятную, даже по меркам военного времени, историю подвига своего отца, рядового Василия Зайко.

Июль 1944 года. В районе плацдарма у села Раскаец идут кровопролитные и ожесточенные бои. Немцы не оставляют попыток ликвидировать советский плацдарм, а войска Красной армии удерживают клочок земли у берега Днестра всеми возможными средствами.

Из журнала боевых действий 1145-го стрелкового полка от 23 июля 1944 года:

"…Противник, занимая прежний рубеж обороны, к 7.00 начал артиллерийский огонь на изнурение, обстреливая боевые порядки. К 8.00 огонь дошел до высшего напряжения, переправы обстреливаются тяжелой артиллерией… В период второй половины артнаступления враг пустил в бой авиацию…"

После артиллерийской подготовки усиленный батальон румын и два батальона немцев поднялись в атаку, которую отражали воины 1-го и 2-го батальонов 1145-го стрелкового полка. До последнего патрона бил врагов и бронебойщик Зайко. Разорвавшийся рядом снаряд оглушил его, он потерял сознание. Несколько часов солдат пролежал под землей, а когда очнулся, вокруг были только трупы наших и вражеских солдат. Оглушенный и контуженный боец понял, что советские батальоны отошли, а он остался на территории, занятой противником.

Предполагая, что вскоре его, безоружного и беспомощного, расстреляют враги, Василий Зайко принял невероятное по своему смыслу решение. Он отыскал у убитого немецкого солдата бритвенный набор и перед смертью решил побриться. И пусть это не покажется смешным нам, живущим в мирном измерении. Они были солдатами, умевшими смело смотреть смерти в лицо и встречать ее достойно. Побрившись и перекусив, немного придя в себя, Зайко решил выбираться к своим. Но как узнать, где свои, куда переместился бой? Выйдя на позиции соседней воинской части спустя несколько суток, он долго пытался объяснить, кто он такой. Но бдительные бойцы не поверили ему, резонно отметив, что не мог свежевыбритый солдат пролежать на ничейной полосе несколько суток.

© Photo : А. Петрович Здесь лежат солдаты и офицеры 353-й стрелковой дивизии. Имени Василия Зайко на плитах мемориала нет

Зайко признали вражеским лазутчиком и уже намеревались расстрелять. Но на его счастье у штаба его встретил командир батальона, который, не поверив своим глазам, узнал своего бойца. По его словам, Василия Зайко признали погибшим и даже успели отправить домой похоронку. Чудом выжившего бронебойщика направили в свой батальон. В суматохе событий он даже не успел заметить, что в том страшном бою потерял свой армейский котелок, заботливо подписанный, чтобы не перепутали при выдаче горячей пищи. Его спустя 76 лет найдут на бывшем поле боя поисковики.

На второй день после своего чудесного спасения Василий Зайко снова оказался в жарком бою. Взрывом ему оторвало руку, а бежавшему рядом с ним товарищу – обе ноги. Единственной сохранившейся рукой Василий Зайко дотащил раненого друга до медсанбата. Ампутация, инвалидность, демобилизация. Василий Захарович вернулся в родное село, где, несмотря на фронтовое увечье, честно трудился до конца своих дней.

© Photo : Алексей Петрович Командир поискового отряда Август Василий Сеньковский передает реликвию родным Василия Зайко

В ходе скромной, но очень трогательной церемонии, проходившей в Музее героев-ольшанцев города Николаева, командир поискового отряда "Август" Василий Сеньковский вручили родным Василия Зайко его котелок. Потомки героя в знак признательности передали молдавским поисковикам вышитую бисером православную икону. История еще одного солдатского подвига, еще одной трагической и героической судьбы стала известной благодаря найденному на поле боя солдатскому котелку, который навечно станет для семьи бронебойщика Василия Зайко самой ценной семейной реликвией.

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