Aliexpress возвращается в Молдову - дешевая доставка снова доступна

Опция "Стандартная доставка Aliexpress", которая дает возможность заказывать товары с бесплатной доставкой или по низким ценам, снова доступна для молдавских пользователей.

КИШИНЕВ, 1 июн – Sputnik. Почта Молдовы сообщает, что после многочисленных обсуждений и переговоров с партнерами появилась возможность перезапустить удобные варианты доставки покупок на платформе Aliexpress.

"В настоящее время доступна опция "Стандартная доставка Aliexpress", которая дает возможность заказывать товары с бесплатной доставкой или по низким ценам", — сообщает национальная почтовая служба.

Другие варианты будут постепенно реализовываться китайскими партнерами в следующем месяце, чтобы обеспечить еще более низкую стоимость доставки от большего числа продавцов на онлайн-платформе Aliexpress, сообщили на госпредприятии.

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