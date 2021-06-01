16:33 01 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.46
  • USD17.61
  • RUB0.24
  • RON4.36
  • UAH0.64
Поиск
Почтовый терминал

Aliexpress возвращается в Молдову - дешевая доставка снова доступна

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
127 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/01/34958598.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210601/34958642/aliexpress-vozvraschaetsya-v-moldovu-deshevaya-dostavka-snova-dostupna.html

Опция "Стандартная доставка Aliexpress", которая дает возможность заказывать товары с бесплатной доставкой или по низким ценам, снова доступна для молдавских пользователей.

КИШИНЕВ, 1 июн – Sputnik. Почта Молдовы сообщает, что после многочисленных обсуждений и переговоров с партнерами появилась возможность перезапустить удобные варианты доставки покупок на платформе Aliexpress.

"В настоящее время доступна опция "Стандартная доставка Aliexpress", которая дает возможность заказывать товары с бесплатной доставкой или по низким ценам", — сообщает национальная почтовая служба.

Другие варианты будут постепенно реализовываться китайскими партнерами в следующем месяце, чтобы обеспечить еще более низкую стоимость доставки от большего числа продавцов на онлайн-платформе Aliexpress, сообщили на госпредприятии.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Где ваша посылка — в Молдове временно прекращена обработка почты
"Пасхальная посылка": пограничники задержали крупную партию сигарет

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Празднование Первого мая на набережной Спортивной гавани во Владивостоке
Фото: лучшие фото Sputnik в мае 2021 года
Germany: Police inspect Ryanair plane following unscheduled landing in Berlin
Видео: полиция проверяет самолет Ryanair после внеплановой посадки в Берлине
Все о детях в Молдове: что едят, где живут, как учатся
Все о детях в Молдове: основные цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться