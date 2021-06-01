Гражданин Молдовы попался на границе с поддельными номерами авто

Гражданин Молдовы приобрел авто в феврале этого года, а на границе обнаружились следы изменения номерных знаков на машине.

КИШИНЕВ, 1 июн - Sputnik. Пограничники КПП "Леушень" начали расследование в отношении гражданина Молдовы, который пытался въехать в республику с поддельными номерами авто.

Как отметили в Пограничной полиции Молдовы, инцидент произошел 1 июня: 28-летний мужчина родом из Криулянского района явился на контроль по пути въезда в страну.

"Мужчина возвращался из Бельгии за рулем автомобиля Audi A7, зарегистрированного за границей. В ходе проверок пограничная полиция заметила нехарактерные для номера признаки, а именно неровную гравировку символов, а также наличие следов краски", - говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в погранполиции, на слушаниях соотечественник заявил, что купил машину в феврале этого года, и его заверили, что все в порядке, а насчет номера авто ему ничего не известно.

На имя гражданина Молдовы составлен протокол. Во время расследования авто будет недоступно. После проведения технической экспертизы будет произведена юридическая классификация инцидента.

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