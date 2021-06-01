Выдержит ли дамба затяжные дожди на юге - ответ властей

КОМРАТ, 1 июн - Sputnik, Максим Топал. Ситуация с водохранилищем в Комрате находится под контролем, учитывая, что обильные осадки в столице Гагаузской автономии не прекращаются уже несколько дней, об этом заявили во вторник в городской администрации.

По словам примара Комрата Сергея Анастасова, значительного подъема уровня воды пока не наблюдается.

"Водоотвод, который был установлен в 2017 году, работает на полную мощность, но пока есть запас его пропускной способности. Уровень воды поднимается, но отметка пока не критическая", - уточняет Сергей Анастасов.

Он выразил надежду, что в ближайшие дни положение не ухудшится.

"Сейчас мы контролируем ситуацию, каждый день выезжаем на озеро и проверяем уровень воды и состояние сооружений", - добавил Анастасов.

Опасение властей неслучайно, ведь минувшей осенью в столице АТО Гагаузия произошла чрезвычайная ситуация – ливневые дожди разрушили целый ряд жилых домов, повредили автомобили и имущество граждан. Пострадал и местный бизнес.

© Photo : Maxim Topal Водохранилище в Комрате

Специалисты предупреждали о возможном затоплении города из-за подмытия водой дамбы на водохранилище и отсутствия водосбрасывающих сооружений. Тогда экстренно пришлось рыть дополнительный отводной канал для постепенного сброса воды в пойму реки Ялпуг.

Последствия осеннего подтопления города пришлось ликвидировать спасателям из Гагаузии и соседних районов под руководством главы генерального инспектората чрезвычайных ситуаций Молдовы. Правительство республики, Исполнительный комитет Гагаузии и примэрия Комрата также выделили несколько миллионов леев, которые пошли на компенсацию ущерба пострадавшим, очистку и углубление реки Ялпуг, а также строительство защитной дамбы.

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