Санду - о протесте в Единцах: это конституционное право граждан

Очередной визит главы государства в один из населенных пунктов страны прошел прошел на фоне протестов местных жителей.

КИШИНЕВ, 1 июн - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду высказалась о своем прошедшем рабочем визите в Единцы, где ее встретила толпа протестующих граждан.

"В Единцах меня встретила группа людей, которая протестовала против моего приезда в район. Протест - это конституционное право, которое я уважаю. Как президент я сделаю все, что в моих силах, чтобы изменить жизнь всех граждан к лучшему, в том числе тех, у кого иное видение или политические предпочтения, чем у меня", - написала Санду на своей странице в Facebook.

Во время визита президент провела встречи с примарами, директорами школ, представителями местных властей, врачами и предпринимателями района.

Как отметила Санду, участники встреч рассказали ей о ходе вакцинации, текущей ситуации в сфере здравоохранения и образования, проблемах населенных пунктов района Единец.

"Обсудили с мэрами проекты развития и важность справедливой поддержки местных проектов, в том числе с европейским финансированием. Поговорили с предпринимателями о восстановлении и расширении рынков сбыта их продукции и о необходимости диверсификации местной экономики. Молдове нужны крупные качественные инвестиции, которые поступят в страну только в том случае, если у нас будет надежная судебная система", - заявила глава государства.

Как уточнила президент, она рассказала гражданам в Единцах о плане восстановления экономики, над которым работают власти: "Наша страна нуждается в конкретных решениях для выхода из кризиса, но также и в серьезных мерах по запуску процесса развития и модернизации".

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