18:52 01 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.46
  • USD17.61
  • RUB0.24
  • RON4.36
  • UAH0.64
Поиск
Майя Санду

Санду - о протесте в Единцах: это конституционное право граждан

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
22502
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0b/1e/32700060.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210601/34959599/sandu-o-proteste-v-edinet-eto-konstitutsionnoe-pravo-grazhdan.html

Очередной визит главы государства в один из населенных пунктов страны прошел прошел на фоне протестов местных жителей.

КИШИНЕВ, 1 июн - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду высказалась о своем прошедшем рабочем визите в Единцы, где ее встретила толпа протестующих граждан. 

Майя Санду
© Sputnik / Mihai Caraus
Президенту Молдовы устроили обструкцию в Единцах

"В Единцах меня встретила группа людей, которая протестовала против моего приезда в район. Протест - это конституционное право, которое я уважаю. Как президент я сделаю все, что в моих силах, чтобы изменить жизнь всех граждан к лучшему, в том числе тех, у кого иное видение или политические предпочтения, чем у меня", - написала Санду на своей странице в Facebook. 

Во время визита президент провела встречи с примарами, директорами школ, представителями местных властей, врачами и предпринимателями района. 

Как отметила Санду, участники встреч рассказали ей о ходе вакцинации, текущей ситуации в сфере здравоохранения и образования, проблемах населенных пунктов района Единец.

"Обсудили с мэрами проекты развития и важность справедливой поддержки местных проектов, в том числе с европейским финансированием. Поговорили с предпринимателями о восстановлении и расширении рынков сбыта их продукции и о необходимости диверсификации местной экономики. Молдове нужны крупные качественные инвестиции, которые поступят в страну только в том случае, если у нас будет надежная судебная система", - заявила глава государства. 

Как уточнила президент, она рассказала гражданам в Единцах о плане восстановления экономики, над которым работают власти: "Наша страна нуждается в конкретных решениях для выхода из кризиса, но также и в серьезных мерах по запуску процесса развития и модернизации".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Санду отменила указ Додона о назначении главы Апелляционного суда столицы
Майя Санду удостоила почетными званиями деятелей молдавской культуры
Санду: изучим законность решения прокуратуры о снятии обвинения с Платона

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: смех, слезы, капризы – курьезные встречи политиков с детьми
USA: Visible bullet holes and bloodstains on site of Miami-Dade mass shooting
Видео: массовая стрельба в Майами-Дейд - пятна крови и пулевые отверстия
Все о детях в Молдове: что едят, где живут, как учатся
Все о детях в Молдове: основные цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться