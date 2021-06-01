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О чем в ЦИК Молдовы предупредили избирателей

© CC0 / Pixabay / tigerlily713
Общество
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Тема:
Парламентские выборы (251)
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Sputnik Молдова
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Молдавский Центризбирком предупреждает избирателей, что у них осталось время до 10 июня, чтобы подать заявление о своем новом месте жительства.

КИШИНЕВ, 1 июн – Sputnik. В преддверии досрочных парламентских выборов в Молдове: у избирателей осталось 10 дней для подачи заявления о своем новом месте жительства. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

ЦИК Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
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Чтобы проголосовать по новому месту жительства, гражданин должен подать заявление в орган местного публичного управления того населенного пункта, где он намерен воспользоваться своим правом на волеизъявление. При подаче запроса нужно предъявить удостоверение личности в оригинале. Заявления, представленные на предыдущих выборах, более недействительны.

В Центризбиркоме уточнили, что последний срок подачи заявлений — 10 июня включительно.

Досрочные парламентские выборы состоятся в Молдове 11 июля 2021 года. Центральная избирательная комиссия назвала общее число граждан республики, зарегистрированных в Государственном реестре избирателей на 1 июня 2021 года, – 3 282 288 человек.

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Тема:
Парламентские выборы (251)

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