О чем в ЦИК Молдовы предупредили избирателей

Молдавский Центризбирком предупреждает избирателей, что у них осталось время до 10 июня, чтобы подать заявление о своем новом месте жительства.

КИШИНЕВ, 1 июн – Sputnik. В преддверии досрочных парламентских выборов в Молдове: у избирателей осталось 10 дней для подачи заявления о своем новом месте жительства. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

Чтобы проголосовать по новому месту жительства, гражданин должен подать заявление в орган местного публичного управления того населенного пункта, где он намерен воспользоваться своим правом на волеизъявление. При подаче запроса нужно предъявить удостоверение личности в оригинале. Заявления, представленные на предыдущих выборах, более недействительны.

В Центризбиркоме уточнили, что последний срок подачи заявлений — 10 июня включительно.

Досрочные парламентские выборы состоятся в Молдове 11 июля 2021 года. Центральная избирательная комиссия назвала общее число граждан республики, зарегистрированных в Государственном реестре избирателей на 1 июня 2021 года, – 3 282 288 человек.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova