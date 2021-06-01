Смертельно опасный пластик, проблемы Днестра и "рыба, гниющая с головы"

КИШИНЕВ, 1 июн – Sputnik. В Молдове с понедельника по пятницу проходят мероприятия, приуроченные к "Европейской зеленой неделе". Цель, несомненно, благая – в очередной раз вспомнить о важности здоровой экологии и, как выразился на сей счет врио премьер-министра Аурелиу Чокой, "переосмыслить наши отношения с окружающей средой, показав более сознательное отношение ко всем формам жизни, которые нас окружают".
Между тем, существует комплекс специфически молдавских экологических проблем, не менее острых и требующих безотлагательного решения нежели те, что печалят Грету Тунберг.
"Очень многие в республике даже не подозревают о главной, на мой взгляд, экологической проблеме Молдовы – эрозии почв, многолетнем и неуклонном ухудшении качества почвенных ресурсов – говорит в интервью Sputnik Молдова известный молдавских эколог Владимир Гараба. – Отрицательные аспекты человеческой деятельности ведут к ежегодному уничтожению сотен, а то и тысяч гектаров плодородных земель – основного богатства нашей страны".
Гараба подчеркивает: в современной Молдове самый высокий в регионе процент эродированных почв. Причина давняя и банальная.
"Все земли попросту распахали. В республике фактически уже нет лесов. Если 200-300 лет назад до 30% территории сегодняшней Молдовы были облесены, то сегодня доля природных лесов составляет у нас лишь около 10%. Интенсивная обработка при повсеместном несоблюдении почвоохранных норм привела к тому, что ныне треть молдавской земли уже непригодна для выращивания сельскохозяйственной продукции. Проблема настолько же серьезна, насколько легкомысленно к ней сегодня относятся и ученые (которых, к слову, в этой области становится в Молдове все меньше), и государство. А также фермеры, в погоне за урожайностью мало обращающие внимание на вопросы охраны почв", – утверждает Гараба.
Ситуация, говорит эколог, пока еще обратима, но задача не то, что остановить, а хотя бы замедлить эрозию теперь станет весьма недешевым удовольствием. Увы, в ближайшие годы, по словам Гарабы, Молдова продолжит терять миллионы тонн плодородной земли ежегодно.
Сточные воды – еще одна типично молдавская экологическая проблема.
"Примерно 50-60% населенных пунктов республики сегодня располагают водопроводами, в вот системой канализации и очистки сточных вод – не более двух-трех процентов. А значит, опасные, с бактериологическим и химическим загрязнением воды уходят в почву, в ручьи, в родники. И нет ничего удивительного в том, что в сегодняшней Молдове так трудно найти колодец с хорошей водой – без нитратов, сульфатов, бактерий", – говорит эколог.
"Именно поэтому вопрос строительства канализационных сетей и очистных сооружений по всей территории Молдовы – архиважный. Это проблема санитарная, проблема уровня жизни. И, конечно же, напрямую отражается на окружающей среде", – убежден Гараба.
И наконец – крайне неудовлетворительная организация сбора и утилизации отходов. "Особенно пластика", – специально уточняет Гараба.
В сегодняшней Молдове пластик занимает недопустимо большую долю (от 15 до 20%) в бытовых и некоторых видах промышленных отходов, утверждает эколог.
"Для Молдовы пластик опасен вдвойне, поскольку у нас все еще нет культуры раздельного сбора и переработки отходов. Более того, в Молдове его по-прежнему сжигают, в результате чего выделяется огромное количество вредных веществ, как правило, канцерогенного характера, смертельно опасных и для человека, и для животных, и для растений", – говорит Гараба.
Эколог уже рассказывал Sputnik Молдова, как однажды лично наблюдал за мучительной смертью козы, съевшей полиэтиленовый пакет.
"Масштаб проблемы становится особенно наглядным, если посмотреть на нее в буквальном смысле с высоты. Подлетая к Кишиневу на самолете, если обратите внимание, заметите, как много пластиковых отходов белеют на многочисленных свалках вокруг столицы. Ничуть не лучше ситуация и в районах страны", - утверждает Гараба.
Председатель Ассоциации Eco-Tiras Илья Тромбицкий в первую очередь закономерно акцентирует внимание на проблемах Днестра. Тех, которые в молдавском обществе в последние годы принято связывать с планами соседней Украины по строительству в верховьях реки каскада гидроэлектростанций.
"Официально эти планы пока не отменены, но в то же время считаются замороженными. Конечно, молдавская сторона должна добиваться отмены этого решения. Необходимо сформировать грамотную группу по переговорам, в которую должны войти не "шишки", а эксперты-экологи. Только тогда у Молдовы появится шанс обеспечить для Днестра благоприятный гидрологический режим на последующие годы", – считает Тромбицкий.
Если Молдова по каким-то причинам не сможет отстаивать жестко и последовательно свою позицию в отношении Днестра, полагает эколог, река продолжит терять свое биоразнообразие.
Днестр к сегодняшнему дню уже утратил осетровых рыб, некоторые другие виды стали малочисленными. Происходит это потому, что изменились условия среды.
"Никто в Молдове не станет восстанавливать в Днестре ценные виды рыб путем зарыбления – это очень дорого. Нужно вылавливать производителей, содержать их, получать от них икру, выращивать мальков в инкубационных аппаратах. Этот попросту невыгодно экономически. Куда более разумный путь – восстановление естественной среды в реке", – уверен председатель Eco-Tiras.
А ведь есть еще проблема браконьерства.
К сожалению, сообщает Тромбицкий, Национальное агентство по безопасности продуктов питания (ANSA), которое должно отвечать за эти вопросы, по сути, отстранилось от их решения.
"При этом ANSA не допускает к решению проблемы экологические службы, не позволяя последним контролировать процесс и штрафовать нарушителей. Ну а полиция считает, что браконьеры – не их профиль", – сетует Тромбицкий.
Интересно, что оба собеседника Sputnik Молдова смотрят на проблемы экологии в республике одновременно с пессимистической и оптимистической точек зрения.
Пессимизм вызывает весьма низкий, по их мнению, уровень экологической культуры – не столько населения Молдовы, сколько действующей власти. "Рыба гниет с головы", – напоминает Тромбицкий.
Гараба же отмечает, что в большинстве стран Европы существуют влиятельные экологические партии, сильное "зеленое" лобби в парламентах. На охрану окружающей среды в странах ЕС ежегодно выделяется не менее 5% государственного бюджета. В Молдове сегодня эти цифры составляют 0,5-0,7%, то есть в 10 раз меньше.
Одновременно с этим оба эколога почти восторженно отзываются о той искренней заинтересованности в вопросах защиты окружающей среды, которую они наблюдают о немалой части молдавской молодежи.
Свободный доступ к информации, возможность иметь общие интересы со сверстниками из развитых стран позволяет молдавской молодежи смотреть гораздо более заинтересованным и "здоровым" взглядом на экологические проблемы – глобальные и местные.
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