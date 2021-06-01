Смертельно опасный пластик, проблемы Днестра и "рыба, гниющая с головы"

Европейская акция по защите окружающей среды на этой неделе дала повод вновь поговорить о проблемах молдавской экологии.

КИШИНЕВ, 1 июн – Sputnik. В Молдове с понедельника по пятницу проходят мероприятия, приуроченные к "Европейской зеленой неделе". Цель, несомненно, благая – в очередной раз вспомнить о важности здоровой экологии и, как выразился на сей счет врио премьер-министра Аурелиу Чокой, "переосмыслить наши отношения с окружающей средой, показав более сознательное отношение ко всем формам жизни, которые нас окружают".

Молдова последовательно демонстрирует стремление быть причастной к европейским "трендам" борьбы за экологию. При этом, скажем, вопросы глобального изменения климата или сохранения биоразнообразия на планете подавляющим большинством населения республики воспринимаются как весьма абстрактные.

Между тем, существует комплекс специфически молдавских экологических проблем, не менее острых и требующих безотлагательного решения нежели те, что печалят Грету Тунберг.

"Очень многие в республике даже не подозревают о главной, на мой взгляд, экологической проблеме Молдовы – эрозии почв, многолетнем и неуклонном ухудшении качества почвенных ресурсов – говорит в интервью Sputnik Молдова известный молдавских эколог Владимир Гараба. – Отрицательные аспекты человеческой деятельности ведут к ежегодному уничтожению сотен, а то и тысяч гектаров плодородных земель – основного богатства нашей страны".

Гараба подчеркивает: в современной Молдове самый высокий в регионе процент эродированных почв. Причина давняя и банальная.

"Все земли попросту распахали. В республике фактически уже нет лесов. Если 200-300 лет назад до 30% территории сегодняшней Молдовы были облесены, то сегодня доля природных лесов составляет у нас лишь около 10%. Интенсивная обработка при повсеместном несоблюдении почвоохранных норм привела к тому, что ныне треть молдавской земли уже непригодна для выращивания сельскохозяйственной продукции. Проблема настолько же серьезна, насколько легкомысленно к ней сегодня относятся и ученые (которых, к слову, в этой области становится в Молдове все меньше), и государство. А также фермеры, в погоне за урожайностью мало обращающие внимание на вопросы охраны почв", – утверждает Гараба.

Ситуация, говорит эколог, пока еще обратима, но задача не то, что остановить, а хотя бы замедлить эрозию теперь станет весьма недешевым удовольствием. Увы, в ближайшие годы, по словам Гарабы, Молдова продолжит терять миллионы тонн плодородной земли ежегодно.

Сточные воды – еще одна типично молдавская экологическая проблема.

"Примерно 50-60% населенных пунктов республики сегодня располагают водопроводами, в вот системой канализации и очистки сточных вод – не более двух-трех процентов. А значит, опасные, с бактериологическим и химическим загрязнением воды уходят в почву, в ручьи, в родники. И нет ничего удивительного в том, что в сегодняшней Молдове так трудно найти колодец с хорошей водой – без нитратов, сульфатов, бактерий", – говорит эколог.

Люди в республике стали жить лучше, немало тех, кто смог неплохо заработать за границей, отмечает Гараба. Соответственно, очень многие жители молдавских сел смогли провести себе (в отсутствие централизованной) так называемую местную канализационную систему. То есть "канализация" как бы в наличии, но при этом служит неистощимым источником загрязнения, сбрасывая нечистоты в сточные ямы.

"Именно поэтому вопрос строительства канализационных сетей и очистных сооружений по всей территории Молдовы – архиважный. Это проблема санитарная, проблема уровня жизни. И, конечно же, напрямую отражается на окружающей среде", – убежден Гараба.

И наконец – крайне неудовлетворительная организация сбора и утилизации отходов. "Особенно пластика", – специально уточняет Гараба.

В сегодняшней Молдове пластик занимает недопустимо большую долю (от 15 до 20%) в бытовых и некоторых видах промышленных отходов, утверждает эколог.

"Для Молдовы пластик опасен вдвойне, поскольку у нас все еще нет культуры раздельного сбора и переработки отходов. Более того, в Молдове его по-прежнему сжигают, в результате чего выделяется огромное количество вредных веществ, как правило, канцерогенного характера, смертельно опасных и для человека, и для животных, и для растений", – говорит Гараба.

Эколог уже рассказывал Sputnik Молдова, как однажды лично наблюдал за мучительной смертью козы, съевшей полиэтиленовый пакет.

© Sputnik / Павел Лисицын В Молдове пластик занимает от 15 до 20% в бытовых и некоторых видах промышленных отходов

"Масштаб проблемы становится особенно наглядным, если посмотреть на нее в буквальном смысле с высоты. Подлетая к Кишиневу на самолете, если обратите внимание, заметите, как много пластиковых отходов белеют на многочисленных свалках вокруг столицы. Ничуть не лучше ситуация и в районах страны", - утверждает Гараба.

Председатель Ассоциации Eco-Tiras Илья Тромбицкий в первую очередь закономерно акцентирует внимание на проблемах Днестра. Тех, которые в молдавском обществе в последние годы принято связывать с планами соседней Украины по строительству в верховьях реки каскада гидроэлектростанций.

"Официально эти планы пока не отменены, но в то же время считаются замороженными. Конечно, молдавская сторона должна добиваться отмены этого решения. Необходимо сформировать грамотную группу по переговорам, в которую должны войти не "шишки", а эксперты-экологи. Только тогда у Молдовы появится шанс обеспечить для Днестра благоприятный гидрологический режим на последующие годы", – считает Тромбицкий.

Если Молдова по каким-то причинам не сможет отстаивать жестко и последовательно свою позицию в отношении Днестра, полагает эколог, река продолжит терять свое биоразнообразие.

Днестр к сегодняшнему дню уже утратил осетровых рыб, некоторые другие виды стали малочисленными. Происходит это потому, что изменились условия среды.

"Никто в Молдове не станет восстанавливать в Днестре ценные виды рыб путем зарыбления – это очень дорого. Нужно вылавливать производителей, содержать их, получать от них икру, выращивать мальков в инкубационных аппаратах. Этот попросту невыгодно экономически. Куда более разумный путь – восстановление естественной среды в реке", – уверен председатель Eco-Tiras.

© Sputnik / Evghenii Panasenco Днестр к сегодняшнему дню уже утратил осетровых рыб, некоторые другие виды стали малочисленными

А ведь есть еще проблема браконьерства.

К сожалению, сообщает Тромбицкий, Национальное агентство по безопасности продуктов питания (ANSA), которое должно отвечать за эти вопросы, по сути, отстранилось от их решения.

"При этом ANSA не допускает к решению проблемы экологические службы, не позволяя последним контролировать процесс и штрафовать нарушителей. Ну а полиция считает, что браконьеры – не их профиль", – сетует Тромбицкий.

Интересно, что оба собеседника Sputnik Молдова смотрят на проблемы экологии в республике одновременно с пессимистической и оптимистической точек зрения.

Пессимизм вызывает весьма низкий, по их мнению, уровень экологической культуры – не столько населения Молдовы, сколько действующей власти. "Рыба гниет с головы", – напоминает Тромбицкий.

Гараба же отмечает, что в большинстве стран Европы существуют влиятельные экологические партии, сильное "зеленое" лобби в парламентах. На охрану окружающей среды в странах ЕС ежегодно выделяется не менее 5% государственного бюджета. В Молдове сегодня эти цифры составляют 0,5-0,7%, то есть в 10 раз меньше.

Одновременно с этим оба эколога почти восторженно отзываются о той искренней заинтересованности в вопросах защиты окружающей среды, которую они наблюдают о немалой части молдавской молодежи.

© Sputnik / Irina Leahova Активисты-экологи вышли на демонстрацию "Финансируем нашу природу!"

Свободный доступ к информации, возможность иметь общие интересы со сверстниками из развитых стран позволяет молдавской молодежи смотреть гораздо более заинтересованным и "здоровым" взглядом на экологические проблемы – глобальные и местные.

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