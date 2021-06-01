Ассоциация судей отреагировала на решение Санду по "делу Климы"

Ассоциация судей Республики Молдова отреагировала на решение главы государства Майи Санду об отмене указа о назначении Владислава Климы председателем Апелляционной палаты Кишинева.

КИШИНЕВ, 1 июн - Sputnik. Представители Ассоциации судей Молдовы опубликовали в социальных сетях заявление, в котором высказали свое мнение об отмене указа о назначении Владислава Климы председателем Апелляционной палаты Кишинева.

"Из мотивации указа президента от 28 мая 2021 года ясно, что мера отмены не связана с осуществлением председательских полномочий с точки зрения управленческих способностей или допущения каких-то нарушений. Таким образом, мы находим незаконным и оскорбительным увольнение председателя палаты, факт, который явно выходит за рамки, как внутренней нормативной базы, так и из международных нормативных актов", - говорится в коммюнике.

Более того, судьи утверждают, что такие действия "создают опасные прецеденты для независимости судебной власти".

"Мы не согласны с тем, каким образом мандат председателя Апелляционной палаты Кишинева был преждевременно отозван, квалифицируем это действие как акт вмешательства в независимость судебной системы и безопасность мандата. Это создает очень опасный прецедент, который допускает риск применения аналогичных решений в других ситуациях, что может привести к подрыву и уничтожению независимости судебной власти и ее субординации", - добавили в ассоциации.

Позиция главы минюста

Ранее исполняющий обязанности министра юстиции Фадей Нагачевский заявил в пресс-центре Sputnik Молдова, что президент Молдовы Майя Санду допускает серьезное вмешательство в деятельность судебной системы.

"Мы заметили крайне резкие заявления вплоть до ... практически указаний судебной власти, что недопустимо. Это неоправданное вмешательство нейтральной политической власти в деятельность судебной системы. Президент страны не может прийти и сказать членам Высшей судебной магистратуры, что он хочет реформировать систему, спросить их, что они думают, и попросить его представить им предложения в течение 30 дней", - отметил Нагачевский.

Глава молдавской юстиции также упомянул об отзыве президентом страны указа, согласно которому Владислав Клима был назначен председателем Апелляционной палаты Кишинева.

"Мы не должны забывать, что председатель Апелляционной палаты Кишинева является лицом, ответственным за формирование судебных коллегий. Задаюсь вопросом, не имеет ли президент интереса манипулировать определенными судебными коллегиями в Апелляционной палате в период избирательной кампании, чтобы создать условия, выгодные для одного электорального конкурента?" - подчеркнул Нагачевский.

Дело Климы

Напомним, Майя Санду отменила 28 мая указ предыдущего президента Игоря Додона, которым Владислав Клима был назначен на свою должность.

"Высший совет магистратуры нарушил юридические процедуры и допустил конфликт интересов, когда предложил назначить Климу на эту должность", - заявила тогда Санду.

Клима заявил, что обжалует решение Санду в административном споре, и дело может быть рассмотрено в одном из апелляционных судов страны или в Высшем суде.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova