Началось распределение предоставленного Румынией дизтоплива

КИШИНЕВ, 1 июн - Sputnik. В Молдове приступили к поставкам фермерам дизельного топлива, безвозмездно предоставленного Румынией аграриям республики. Об этом сообщили в Агентстве материальных резервов.

Как отметили в агентстве, в первый день распределения, 31 мая, топливо поступило 17 фермерам из Дондюшан, Дрокии, Флорешт, Оргеева, Криулян, Штефан-Водэ и коммуны Тогатин под Кишиневом.

Во вторник солярку доставили 14 предпринимателям из Кантемира, Леово, Флорешт, Каушан, Штефан-Водэ и Дрокии. Всего на этой неделе 46 фермеров, пострадавших от прошлогодней засухи, получили топливо.

Следует отметить, что доставку дизтоплива в количестве, превышающем 2,5 тонн, обеспечивают власти. Тем аграриям, кто получает меньше, нужно самостоятельно забрать груз на одном из специально оборудованных для этих целей 27 пунктов.

"Топливо распределяется по специальному графику, еженедельно составляемому Агентством совместно с конечными бенефициарами. В этих условиях фермеров просят сообщить властям количество дизельного топлива, которое они должны получить, адрес и пути доступа к цистернам, чтобы неблагоприятные погодные условия не препятствовали транспортировке топлива", - добавили в заявлении Агенства.

Шесть тысяч тонн дизельного топлива, предложенного молдавским фермерам Румынией, будут поставлены пятью партиями. Первые три уже поступили в страну 17, 24 и 31 мая, остальные прибудут в республику 7 и 14 июня.

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