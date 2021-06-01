Додон рассказал, когда будет заключен договор на закупку доз "Спутника V"

Лидер ПСРМ также заявил, что очередная партия из безвозмездно предоставленной Россией вакцины от коронавируса прибудет в Молдову в ближайшее время.

КИШИНЕВ, 1 июн - Sputnik. Есть четкое понимание и намерение властей Молдовы до конца июня заключить договор о покупке одного миллиона доз вакцины против коронавируса "Спутник V". Такое заявление во вторник сделал в эфире одного из телеканалов пятый президент республики и председатель Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон.

По его словам, также в ближайшее время из России должна прибыть заключительная партия гуманитарной помощи в виде порядка 40 тысяч доз российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Додон заявил, что планирует вакцинироваться препаратом из данной партии.

"Я еще не вакцинировался. Надеюсь, что в ближайшие дни, возможно, что даже на будущей неделе прибудет следующая партия "Спутник V"... Вот в той партии будет порядка 40 тысяч доз. Вот из той партии гуманитарной помощи я обязательно провакцинируюсь", - пояснил лидер ПСРМ.

Он также сообщил, что у республики "есть четкое намерение" приобрести у России "Спутник V", и выразил мнение, что молдавским властям необходимо начать массовую иммунизацию населения по районам.

"Есть четкое понимание и намерение Молдовы до конца июня заключить договор о покупке одного миллиона доз вакцины "Спутник V". Думаю, что нужно начинать массовую вакцинацию по зонам. Вот те марафоны, которые делали в Кишиневе, такие теперь надо делать по районам", - полагает Додон.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса, процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

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