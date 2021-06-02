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Авиакатастрофа в Кантемирском районе

Пять лет назад вертолет SMURD разбился в Кантемирском районе

photo: dse.md
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210602/34964222/pyat-let-nazad-vertolet-smurd-razbilsya-v-kantemirskom-rajone.html

Вертолет румынской службы спасателей SMURD типа EC-135 с серийным номером 347, который потерпел крушение в Молдове, не был оснащен метеорадаром.

КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik. Пять лет назад близ села Харагыш Кантемирского района разбился вертолет службы скорой помощи SMURD.

В результате авиакатастрофы все четыре члена экипажа судна, граждане Румынии, погибли. По данным Минздрава Молдовы, вертолет должен был выполнить миссию по транспортировке пациента из Кагула в Кишинев. Однако до Кагула судно так и не долетело. Это была двадцатая операция SMURD на территории Молдовы.

В расследовании обстоятельств трагедии вместе с компетентными органами Молдовы принимала участие следственная группа из Румынии, представители страховой компании авиасудна, а также эксперты "Eurocopter" из Германии.

Румынские и молдавские власти посмертно наградили членов экипажа вертолета.  В знак высокой оценки и в благодарность за безукоризненное выполнение служебного долга и безупречное мужество, стойкость и самопожертвование, продемонстрированные в спасении жизней людей в чрезвычайных ситуациях, высших государственных наград Молдовы – Ордена Республики — удостоены врач Михаела Думя, ассистент медика Адриан-Габриел Санду, пилот Дору Гаврил и второй пилот — Войку Шокае.

Президент Румынии Клаус Йоханнис также удостоил посмертно национальным орденом "За заслуги" в ранге кавалера Михаелу Думя, Дору Гаврила и Войку Шокае, а медалью "За верную службу" Адриана-Габриела Санду.

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