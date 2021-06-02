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Государственная Налоговая Служба

Госналогслужба с начала года перечислила в бюджет 18 миллиардов леев

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210602/34964850/gosnalogsluzhba-s-nachala-goda-perechislila-v-byudzhet-18-milliardov-leev.html

Государственная налоговая служба Республики Молдова отчиталась о поступлениях в государственную казну за пять месяцев 2021 года.

КИШИНЕВ, 2 июн — Sputnik. Поступления от налоговой службы в национальный публичный бюджет по отдельным статьям выросли. Как сообщает ведомство, за пять месяцев нынешнего года в госказну было перечислено 18 миллиардов леев. Это на 2,9 миллиарда леев, или на 19% больше, чем за тот же период прошлого года. 

Наибольший рост поступлений зафиксирован в государственный бюджет. За отчетный период было собрано на 24,2%, или на 1,5 миллиарда леев больше, чем за соответствующий период прошлого года.

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В местные бюджеты удалось собрать на 399,4 миллиона леев больше — 1,9 миллиарда леев. Рост составил 27,2%.

В бюджет социального страхования было собрано 6,3 миллиарда леев, что на 731,4 миллиона больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 13,1%.      

В то же время в фондах обязательного медицинского страхования накоплено 2,1 миллиарда леев, что на 244,3 миллиона леев, или на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Доходы Национального публичного бюджета Республики Молдова формируются из поступлений в государственный и местные бюджеты, а также в фонды государственного социального и обязательного медицинского страхования.

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