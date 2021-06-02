Кишинев превращается в стройку: что происходит

По некоторым улицам и тротуарам в столице Молдовы в настоящее время практически не пройти и не проехать из-за ремонтных работ.

КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik. Ремонт и заделка ям на дорогах молдавской столицы начнутся в скором времени. Также в зависимости от погоды будет наноситься и дорожная разметка – как на главных улицах, так и на второстепенных. Об этом сообщил примар Кишинева Ион Чебан на своей странице в Facebook.

"В настоящее время на ряде улиц и тротуаров ведутся различные работы по восстановлению дорожной и пешеходной инфраструктуры. Муниципальное предприятие Exdrupo провело работы по снятию изношенного асфальта на ряде участков на улицах А. Пушкина, Петриканской и бульвара Дачия. Время их асфальтирования зависит от погодных условий", – отметил Чебан.

По его словам, на аллее бульвара Мирчи чел Бэтрына в столичном секторе Чеканы на отрезке между улицами И. Думенюка и И. Виеру снят изношенный слой асфальта и "выложен тротуар из камня". Ранее в этом районе меняли бордюры.

"На улицах В. Белинского, Теилор и И. Инкулец устанавливают новые бордюры и обустраивают тротуары", – уточнил примар.

Сколько продлится ремонт на улице Крянгэ – ответ мэра Кишинева>>>

Он также напомнил, что продолжаются работы по капитальному ремонту улицы И. Крянгэ.

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