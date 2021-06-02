12:42 02 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.54
  • USD17.62
  • RUB0.24
  • RON4.38
  • UAH0.64
Поиск
Ремонт дороги

Кишинев превращается в стройку: что происходит

© Photo : Facebook / Iv Ceban
Общество
Получить короткую ссылку
88 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/05/10/34761609.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210602/34964868/kishinev-prevraschaetsya-v-stroyku-chto-proiskhodit.html

По некоторым улицам и тротуарам в столице Молдовы в настоящее время практически не пройти и не проехать из-за ремонтных работ.

КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik. Ремонт и заделка ям на дорогах молдавской столицы начнутся в скором времени. Также в зависимости от погоды будет наноситься и дорожная разметка – как на главных улицах, так и на второстепенных. Об этом сообщил примар Кишинева Ион Чебан на своей странице в Facebook.

"В настоящее время на ряде улиц и тротуаров ведутся различные работы по восстановлению дорожной и пешеходной инфраструктуры. Муниципальное предприятие Exdrupo провело работы по снятию изношенного асфальта на ряде участков на улицах А. Пушкина, Петриканской и бульвара Дачия. Время их асфальтирования зависит от погодных условий", – отметил Чебан.

Троллейбус
© Sputnik / Osmatesco
Улица Крянгэ перекрыта на месяц: как будет ходить общественный транспорт
По его словам, на аллее бульвара Мирчи чел Бэтрына в столичном секторе Чеканы на отрезке между улицами И. Думенюка и И. Виеру снят изношенный слой асфальта и "выложен тротуар из камня". Ранее в этом районе меняли бордюры.

"На улицах В. Белинского, Теилор и И. Инкулец устанавливают новые бордюры и обустраивают тротуары", – уточнил примар.

Сколько продлится ремонт на улице Крянгэ – ответ мэра Кишинева>>>

Он также напомнил, что продолжаются работы по капитальному ремонту улицы И. Крянгэ.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Мэр Кишинева рассказал, когда в городе начнется ремонт дорог

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: смех, слезы, капризы – курьезные встречи политиков с детьми
Как айсберг в Енисее. Ежегодный ледоход начался на Таймыре
Видео: неукротимая сила – на Енисее начался ледоход
Все о детях в Молдове: что едят, где живут, как учатся
Все о детях в Молдове: основные цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться