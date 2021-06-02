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Семья

Чебан: в Кишиневе 12 тысяч нуждающихся детей получают помощь властей

© Pixabay / Pexels
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210602/34966401/ceban-rasskazal-kak-munitsipalnye-vlasti-pomogayut-nuzhdayuschimsya-detyam.html

Муниципальные власти выделили в этом году 85 миллионов леев на поддержку нуждающихся детей. Помощь такие дети получают в специализированных городских центрах или от профессиональных служб.

КИШИНЕВ, 2 июн - Sputnik. Около 12 000 детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, а также дети из социально незащищенных семей получают помощь в общественных центрах и центрах размещения детей в Кишиневе. В 2021 году на данные услуги было выделено 85 миллионов леев. Об этом рассказал на своей странице в Facebook столичный градоначальник Ион Чебан. 

Он отметил, что при Главном управлении по защите прав ребенка существует около 46 социальных служб для детей и семей, которые разделены на категории:

  • 27 общественных центров для детей и молодежи из социально уязвимых семей;
  • четыре центра размещения для детей, оставшихся без попечения родителей;
  • два общественных дома для детей из групп риска и для детей с ограниченными возможностями;
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    © Sputnik / Vadim Rusu
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  • пять специализированных дневных центров для детей с ограниченными возможностями;
  • один центр ресурсов и поддержки для детей и молодежи, который оказывает помощь молодым людям при поступлении в профессиональные училища, колледжи;
  • один комплекс социальных услуг для детей, оказавшихся на улице, дневные и ночные услуги.

По данным Чебана, управление по защите прав ребенка также включает в себя четыре службы, ориентированные на специализированное вмешательство и оказание помощи и защиты детям:

  • услуга "Мобильная команда" для детей с ограниченными возможностями;
  • служба профессиональной родительской помощи;
  • социальная служба "Персональная помощь";
  • служба помощи на улицах.

Также посредством служб семейной поддержки финансовую помощь ежегодно получают тысячи детей из неблагополучных семей.

Социальные службы призваны обеспечить помощь и защиту ребенка и его семьи, а также защиту прав детей. Повышение качества их жизни остается приоритетом для муниципалитета.

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